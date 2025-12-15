বিশ্বকাপ মাতানো আমিরুলরা পেলেন ৬৫ লাখ টাকা বোনাস
ভারতের চেন্নাই ও মাদুরাইয়ে অনুষ্ঠিত জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ছিল অভিষেক আসর। প্রথমবার বিশ্বকাপে অংশ নিয়ে দুর্দান্ত ফলাফল করেছে লাল-সবুজ জার্সিধারীরা। ২৪ দলের মধ্যে ১৭তম হয়ে জিতেছে চ্যালেঞ্জার ট্রফি। আর বাংলাদেশের ডিফেন্ডার আমিরুল ইসলাম বিশ্বকাপে তাক লাগিয়ে ৬ ম্যাচে ৫ হ্যাটট্রিকসহ করেছে ১৮ গোল। সর্বাধিক গোলদাতার পুরস্কারও জিতেছেন। আমিরুলের এই কৃতিত্ব বিশ্বকাপে রেকর্ডও।
অনূর্ধ্ব-২১ হকি দলের এই সাফল্যে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন সোমবার ব্যতিক্রমী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর কুর্মিটোলা ঘাঁটির শাহিন দ্বীপে দিনব্যাপী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্বকাপের দলকে বরণ করে নিয়েছে ফেডারেশন। বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সভাপতি বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খান এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
সংবর্ধনায় বিশ্বকাপ মাতানো আমিরুলদের জন্য ৬৫ লাখ টাকা বোনাস প্রদান করা হয়েছে। হকি ফেডারেশন ৪০ লাখ টাকা ও বিমানবাহিনী প্রধান ২০ লাখ বোনাস দিয়েছে দলকে। এর মধ্যে আমিরুল ইসলাম ছাড়া বাকি সবাইকে দেওয়া হয়েছে ৩ লাখ টাকা করে। দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করা আমিরুলকে ৬০ লাখ টাকা থেকে কোনো বোনাস না দিয়ে তাকে আলাদাভাবে প্রদান করা হয়েছে ৫ লাখ টাকা।
বিশ্বকাপের দল ছাড়াও অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে নারী অনূর্ধ্ব-১৮ এশিয়া কাপে ব্রোঞ্জ জেতা দলের মেয়েদেরকে। তাদের এর আগে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ থেকে এক লাখ টাকা করে বোনাস দেওয়া হয়েছিল। সোমবারের সংবর্ধনায় দলকে প্রদান করা জয়েছে ১০ লাখ টাকা বোনাস।
অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল হাসানসহ অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। দলের বাইরে যারা বিশ্বকাপ দেখতে তামিলনাড়ু গিয়েছিলেন তাদেরও এ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করেছিল বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন।
ফেডারেশনের সভাপতি খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে বলেছেন, ‘বিশ্বকাপে যাওয়ার আগে আমি সবাইকে বলেছিলাম মাঠে লড়াকু মানসিকতা দেখতে চাই। বলেছিলাম, নির্ভয়ে মাথা উঁচু করে খেলতে। তোমাদের এজন্য ধন্যবাদ দিতে চাচ্ছি, কারণ সবাই আমার উপদেশ মেনে লড়াইকু মনোভাব নিয়ে দলগত নৈপূণ্য প্রদর্শণ করেছো এবং দেশের জন্য বয়ে এনেছো একটা বিরল সম্মান। তোমার যা অর্জন করেছে তা একটা শুরুর বার্তা মাত্র। এখান থেকে অনেক এগিয়ে যেতে হবে। তোমাদের এ অর্জন যেন আগামী দিনের মূল বিশ্বকাপে বাংলাদেশের যোগ্যতা অর্জনের অনুপ্রেরণা জোগায়। তোমাদের এখন থেকে ২০২৬ এশিয়ান গেমস ও পরের বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শুরু করতে হবে। আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি, দেশের হকির উন্নয়নে আমরা আগের চেয়ে আরো বেশি বিস্তৃত ও বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা ও সমর্থন দিয়ে কাজ করবো।’
সংবর্ধনা পেয়ে দলের সবচেয়ে বড় তারকা আমিরুল ইসলাম বলেছেন, ‘এই সংবর্ধনার পাওয়ায় আমাদের দায়িত্ব আরো বেড়ে গেলো। অন্য খেলায় সাফল্য ফেলে সরকার থেকে অনেক পুরস্কার দেওয়া হয়। আমাদের বিষয়গুলোও যদি দেখা হয়, তাহলে ভবিষ্যতের জন্য আরো ভালো হবে। পাশাপাশি আমাদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী একটা পরিকল্পনা করা হয় তাহলে আগামীতে আমরা আরো ভালো করতে পারবো।’
যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টার সাথে সাক্ষাৎ করতে চান আমিরুলরা। বিশ্বকাপে ৫ হ্যাটট্রিক করা এই তারকা খেলোয়াড় বলেছেন, ‘আমরা যদি ক্রীড়া উপদেষ্টার সাথে দেখা করতে পারি তাহলে আমাদের সমস্যার কথাগুলো বলতে পারতাম।’
বিশ্বকাপে বাংলাদেশ গ্রুপ পর্বে ৫-৩ গোলে অস্ট্রেলিয়ার কাছে, ৩-২ গোলে ফ্রান্সের কাছে হারে। ৩-৩ গোলে ড্র করেছে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে। স্থান নির্ধারণী ম্যাচে বাংলাদেশ ১৩-০ গোলে ওমানকে, ৫-৩ গোলে দক্ষিণ কোরিয়াকে ও ৫-৪ গোলে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করে।
