মানিকগঞ্জের ডিসি অফিসের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:০৯ পিএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ফটক ও সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠের সামনে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে দুর্বৃত্তরা এ ঘটনা ঘটায়। ঘটনার পর পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

এদিকে ককটেল বিস্ফোরণের বিকট শব্দে স্থানীয়দের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং এলাকায় উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি দেখা দেয়।

স্থানীয়রা জানায়, সন্ধ্যা ৭টার দিকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ফটক ও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠের সামনে বিকট শব্দে ককটেল বিস্ফোরিত হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন রিকশাচালক ও পথচারী জানান, মানিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড থেকে বেউথাগামী একটি সিএনজি থেকে ককটেলটি নিক্ষেপ করা হয়। এতে বিকট শব্দে ককটেলটি বিস্ফোরিত হয়। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।

ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে মানিকগঞ্জ সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, ককটেল বিস্ফোরণের খবর পাওয়ার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

