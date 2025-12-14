  2. আন্তর্জাতিক

ইঞ্জিনে ত্রুটির কারণে ওয়াশিংটনে ফিরলো টোকিওগামী প্লেন

প্রকাশিত: ০২:০৭ পিএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
অবতরনের সময় রানওয়ের পাশেও আগুন ধরে যায়/ ছবি: এএফপি

টোকিওগামী ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের একটি বোয়িং ৭৭৭ বিমান উড্ডয়নের পর ইঞ্জিনে ত্রুটির কারণে ওয়াশিংটনের ডালেস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফিরে আসে। অবতরনের সময় রানওয়ের পাশেও আগুন ধরে যায় বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

বিমানে থাকা ২৭৫ জন যাত্রী ও ১৫ জন ক্রু সদস্যের কেউ আহত হননি। বিমানটি জরুরি অবতরণ করে।

ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স এক বিবৃতিতে জানায়, উড্ডয়নের কিছুক্ষণ পর ফ্লাইট ৮০৩ একটি ইঞ্জিনে সমস্যা দেখা দেওয়ায় নিরাপদে ডালেস বিমানবন্দরে ফিরে আসে।

সূত্র জানায়, শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) স্থানীয় সময় দুপুর ১২টা ২০ মিনিটে টোকিওর হানেদা বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার সময় বোয়িং ৭৭৭-২০০ইআর মডেলের বিমানটির একটি ইঞ্জিনে এ সমস্যা ধরা পড়ে।

মার্কিন পরিবহনমন্ত্রী শন ডাফি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ জানান, ইঞ্জিনের একটি কভার খুলে গিয়ে আগুন ধরে যায়।

বিমানবন্দরের এক মুখপাত্র বলেন, আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা হয় এবং বিমানটি দুপুর দেড়টার দিকে নিরাপদে অবতরণ করে। পরে বিমানবন্দরের অগ্নিনির্বাপণ কর্মীরা সেটি পরীক্ষা করেন।

ঘটনার কারণে একটি রানওয়ে অল্প সময়ের জন্য বন্ধ রাখা হলেও, একাধিক রানওয়ে থাকায় অন্য ফ্লাইট চলাচলে তেমন প্রভাব পড়েনি।

মার্কিন ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) জানিয়েছে, তারা ঘটনার তদন্ত করবে।

বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট এয়ারলাইভের তথ্য অনুযায়ী, জরুরি অবতরণের আগে বিমানটি ভার কমাতে ভার্জিনিয়ার ফ্রেডেরিক্সবার্গ শহরের ওপর দিয়ে জ্বালানি ফেলে দেয়, যা নিরাপত্তাজনিত একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া।

বিমানটি প্রথম ১৯৯৮ সালের নভেম্বরে কন্টিনেন্টাল এয়ারলাইন্সের কাছে সরবরাহ করা হয়েছিল, যা পরে ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের সঙ্গে একীভূত হয়। এতে দুটি জেনারেল ইলেকট্রিক ইঞ্জিন রয়েছে।

ঘটনার প্রায় সাড়ে ছয় ঘণ্টা পর অন্য একটি বিমানে করে ইউনাইটেড ফ্লাইট ৮০৩ টোকিওর উদ্দেশে আবার যাত্রা করে।

সূত্র: এএফপি

