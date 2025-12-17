কানাডিয়ান এমপিদের পশ্চিম তীরে প্রবেশ করতে দেয়নি ইসরায়েল

কানাডিয়ান এমপিদের পশ্চিম তীরে প্রবেশ করতে দেয়নি ইসরায়েল
কানাডিয়ান এমপিদের একটি দলকে পশ্চিম তীরে প্রবেশ করতে দেয়নি ইসরায়েল। কানাডিয়ান নাগরিক সমাজ গোষ্ঠীগুলো জানিয়েছে, ফিলিস্তিনি কর্মকর্তা এবং মানবাধিকার কর্মীদের সঙ্গে আলোচনার জন্য অধিকৃত পশ্চিম তীরে পৌঁছাতে চাওয়া কানাডিয়ান আইন প্রণেতাদের একটি দলকে বাধা দিয়েছে ইসরায়েল। খবর আল জাজিরার।
কানাডার পার্লামেন্টের ছয় সদস্য প্রতিবেশী জর্ডান থেকে পশ্চিম তীরে পৌঁছানোর চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে। মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে ন্যাশনাল কাউন্সিল অব কানাডিয়ান মুসলিমস (এনসিসিএম) এ তথ্য জানিয়েছে।
এনসিসিএম জানিয়েছে, কানাডিয়ান-মুসলিম ভোট নামে একটি অলাভজনক গোষ্ঠী আয়োজিত একটি ভ্রমণের অংশ হিসেবে কানাডিয়ান নেতাদের সঙ্গে ভ্রমণকারী এমপিদের দলটিকে বলা হয়েছিল যে, তারা ‘জননিরাপত্তার জন্য হুমকি’ বলে বিবেচিত হচ্ছে।
এনসিসিএম-এর সিইও স্টিফেন ব্রাউন এই ঘটনাকে গভীরভাবে উদ্বেগজনক এবং অত্যন্ত হতাশাজনক বলে উল্লেখ করেছেন।
তিনি বলেন, ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ প্রতিনিধিদলের সকল সদস্যকে ইলেকট্রনিক ভ্রমণ অনুমোদন জারি করেছিল। তারপরেও নির্বাচিত কানাডিয়ান কর্মকর্তাসহ বৈধ পর্যবেক্ষকদের ‘জননিরাপত্তার হুমকি’ হিসাবে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, আমরা এই ফলাফলে দুঃখিত, এটি দুঃখজনক যে ইসরায়েলি সরকার এ ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে। যারা অধিকৃত অঞ্চলের বাস্তবতা স্বাধীনভাবে প্রত্যক্ষ করতে চায় তাদের প্রবেশাধিকার সীমিত করা হচ্ছে।
