পাঁচ বছরে নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছেন প্রায় ৯ লাখ ভারতীয়

পাঁচ বছরে নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছেন প্রায় ৯ লাখ ভারতীয়
গত পাঁচ বছরে প্রায় ৯ লাখ ভারতীয় নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছেন বলে জানিয়েছে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। বৃহস্পতিবার (১৪ ডিসেম্বর) সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় এক লিখিত উত্তরে এই তথ্য তুলে ধরেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং।
মন্ত্রী জানান, ভারত সরকার প্রতিবছর কতজন নাগরিক ভারতীয় নাগরিকত্ব ত্যাগ করছেন, তার বিস্তারিত হিসাব সংরক্ষণ করে থাকে। সেই হিসাবে দেখা গেছে, ২০১১ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে মোট ১১ লাখ ৮৯ হাজার ১৯৪ জন ভারতীয় নাগরিকত্ব ছেড়েছেন।
সংসদে উপস্থাপিত তথ্য অনুযায়ী, গত ১৪ বছরে ২০ লাখেরও বেশি মানুষ ভারতীয় নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছেন। পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, বিদেশি নাগরিকত্ব গ্রহণের প্রবণতা ধীরে ধীরে বাড়ছে ও সাম্প্রতিক বছরগুলোতেই এর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।
রাজ্যসভায় জমা দেওয়া বছরভিত্তিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী—
২০১১ সালে নাগরিকত্ব ত্যাগ করেন ১ লাখ ২২ হাজার ৮১৯ জন, ২০১২ সালে ১ হাজার ২০ হাজা ৯২৩ জন ২০১৩ সালে ১ লাখ ৩১ হাজার ৪০৫ জন, ২০১৪ সালে ১ লাখ ২৯ হাজার ৩২৮ জন, ২০১৫ সালে ১ লাখ ৩১ হাজার ৪৮৯ জন, ২০১৬ সালে ১ লাখ ৪১ হাজার ৬০৩ জন, ২০১৭ সালে ১ লাখ ৩৩ হাজার ৪৯ জন, ২০১৮ সালে ১ লাখ ৩৪ হাজার ৫৬১ জন ও ২০১৯ সালে ১ লাখ ৪৪ হাজার ১৭ জন ভারতীয় নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছেন।
করোনাকালীন বছরে এই সংখ্যা কিছুটা কমে আসে। ২০২০ সালে নাগরিকত্ব ত্যাগ করেন ৮৫ হাজার ২৫৬ জন ভারতীয়। তবে পরবর্তী বছরগুলোতে আবারও বড় ধরনের ঊর্ধ্বগতি দেখা যায়।
২০২১ সালে ১ লাখ ৬৩ হাজার ৩৭০ জন, ২০২২ সালে ২ লাখ ২৫ হাজার ৬২০ জন, ২০২৩ সালে ২ লাখ ১৬ হাজার ২১৯ জন, ২০২৪ সালে ২ লাখ ৬ হাজার ৩৭৮ জন ভারতীয় নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছেন।
সূত্র: দ্য ইকোনমিক টাইমস
এসএএইচ