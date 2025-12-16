  2. আন্তর্জাতিক

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৪৭ পিএম, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-

বিজয় দিবসে মোদীর পোস্ট, নেই বাংলাদেশের নাম
বিজয় দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে একটি পোস্ট করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওই পোস্টে তিনি ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের ঘটনাকে ভারতের বিজয় দিবস হিসেবে উল্লেখ করলেও সেখানে একবারও বাংলাদেশের নাম উল্লেখ করেননি।

কেমন যাবে নতুন বছর/ মধ্যপ্রাচ্যে ভালো-মন্দের মাঝে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ
গত কয়েক বছর মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে পূর্বাভাস দিতে গিয়ে বিশ্লেষকেরা সাধারণত হতাশাবাদী অবস্থানই নিয়েছেন। সবশেষ দুই বছর সেই দৃষ্টিভঙ্গি অনেকাংশেই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তবে ২০২৫ সালের শেষ দিকে এসে কিছুটা আশার আলোও দেখা যাচ্ছে। গাজায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনা সাময়িক স্বস্তি এনেছে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ইরানে হামলা পূর্ণাঙ্গ আঞ্চলিক যুদ্ধে রূপ নেয়নি, আর সিরিয়াও এখনো সর্বাত্মক সাম্প্রদায়িক গৃহযুদ্ধে জড়ায়নি।

বিবিসির বিরুদ্ধে ৬১ হাজার কোটি টাকার মানহানির মামলা ট্রাম্পের
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির বিরুদ্ধে ৫ বিলিয়ন বা ৫০০ কোটি ডলারের মানহানি মামলা করেছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ৬১ হাজার কোটি টাকা। ২০২০ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরাজয়ের পরে ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি মার্কিন আইনসভার বৈঠস্থল ক্যাপিটল হিলসে সমর্থকদের হামলার নির্দেশ দিচ্ছেন- এমন একটি এডিটেড ভিডিও প্রতিবেদন প্রকাশের জেরে এই মামলা করা হয়েছে।

কম্বোডিয়ার কাছ থেকেই যুদ্ধবিরতির ঘোষণা চায় থাইল্যান্ড, সংঘাত অব্যাহত
চলমান সীমান্ত সংঘাত থামাতে কম্বোডিয়ার কাছ থেকে একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণার দাবি জানিয়েছে থাইল্যান্ড। থাই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারাতি নালিতা আন্দামো মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) ব্যাংককে এক ব্রিফিংয়ে বলেন, থাই ভূখণ্ডে আগ্রাসন চালানো পক্ষ হিসেবে কম্বোডিয়াকেই প্রথমে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দিতে হবে।

মেসির অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা/ পশ্চিমবঙ্গে ক্রীড়ামন্ত্রীর পদত্যাগ
পশ্চিমবঙ্গে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন বা সল্টলেক স্টেডিয়ামে লিওনেল মেসির অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলার ঘটনায় পদত্যাগ করেছেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। এছাড়া, রাজ্যের পুলিশ প্রধান (ডিজি) রাজীব কুমার এবং বিধাননগর পুলিশ কমিশনার মুকেশ কুমারকে শোকজ করা হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ায় বন্দুক হামলার সন্দেহভাজনরা ভারতীয়-অস্ট্রেলীয় নাগরিক
অস্ট্রেলিয়ায় সিডনির বন্ডাই বিচে ইহুদি উৎসবে ভয়াবহ বন্দুক হামলার ঘটনায় সন্দেহভাজনদের জাতীয়তা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। তবে সরকারি তথ্য বলছে, হামলাকারীরা পাকিস্তানি নন।

ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের চুক্তি যে কোনো সময়ের চেয়ে কাছাকাছি: ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে একটি চুক্তি এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি কাছাকাছি অবস্থানে পৌঁছেছে। স্থানীয় সময় সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) জার্মানির বার্লিনে মার্কিন ও ইউরোপীয় নেতাদের উচ্চপর্যায়ের আলোচনার পর তিনি এমন মন্তব্য করেন। তবে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, আঞ্চলিক ইস্যুতে এখনো গুরুত্বপূর্ণ মতপার্থক্য রয়ে গেছে।

ব্রাজিল/ ঝড়ো বাতাসে ভেঙে পড়লো স্ট্যাচু অব লিবার্টির রেপ্লিকা
ঝড়ো বাতাসে ভেঙে পড়েছে ব্রাজিলের পোর্তো আলেগ্রে মেট্রোপলিটন অঞ্চলের গুয়াইবা শহরে নির্মিত জগৎখ্যাত ভাস্কর্য স্ট্যাচু অব লিবার্টির রেপ্লিকা। স্থানীয় সময় সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) বিকেল ৩টার দিকে ঘণ্টায় ৯০ কিলোমিটার গতিবেগের একটি শক্তিশালী ঝড়ের কবলে পড়ে ভাস্কর্যটি মাটিতে আছড়ে পড়ে। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

ঘন কুয়াশায় দিল্লি-আগ্রা এক্সপ্রেসওয়েতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, নিহত ৪
ঘন কুয়াশার কারণে ভারতের দিল্লি-আগ্রা এক্সপ্রেসওয়েতে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা থেকে লাগা আগুনে অন্তত চারজন পুড়ে মারা গেছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও অন্তত ২৫ জন। মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সকালে উত্তরপ্রদেশের মথুরা জেলার যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে সাতটি বাস ও তিনটি গাড়ির সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

মেক্সিকোয় প্লেন বিধ্বস্ত, নিহত অন্তত ৭
মেক্সিকোয় জরুরি অবতরণের চেষ্টার সময় একটি ছোট প্লেন বিধ্বস্ত হয়ে অন্তত সাতজন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এপি।

কেএএ/

