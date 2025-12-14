অস্ট্রেলিয়া
হামলাকারীর হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে প্রশংসায় ভাসছেন তিনি (ভিডিও ভাইরাল)
অস্ট্রেলিয়ার জনপ্রিয় ও প্রতীকী সমুদ্র সৈকত ‘বন্ডাই বিচে’ ভয়াবহ বন্দুক হামলায় অন্তত ১২ জন নিহত হয়েছেন। তাছাড়া আহত হয়েছেন আরও অনেকে। এদিকে, হামলাকারী একজনের সঙ্গে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির ধস্তাধস্তি ও অস্ত্র কেড়ে নেওয়ার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসিতে প্রকাশ করা ওই ভিডিওতে দেখা যায়, একটি গাড়ির পেছনে লুকিয়ে থাকা এক ব্যক্তি দৌড়ে গিয়ে গুলি চালাতে থাকা ওই বন্দুকধারীকে পেছন থেকে ধরে ফেলেন। কিছুক্ষণের ধস্তাধস্তির পর আততায়ীর কাছ থেকে বন্দুকটি কেড়ে নিতে সক্ষম হন ওই ব্যক্তি।
Bondi beach shooting, Sydney Australia— War & Gore (@Goreunit) December 14, 2025
A hero snatched gun from the shooter,
Salute to him pic.twitter.com/wVx3Xd9iEE
ভিডিওতে আর দেখা যায়, বন্দুকটি কেড়ে নেওয়ার পর ওই ব্যক্তি সেটি হামলাকারীর দিকে তাক করে ধরে রাখেন। সেসময় তাকে হামলাকারীকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ছেন বলে মনে হলেও বিষয়টি যাচাই করা সম্ভব হয়নি। পরে হামলাকারী ব্যক্তি বসে থাকা অবস্থাতেই পিছিয়ে যেতে থাকেন ও একটু পরে উঠে দাঁড়িয়ে ধীর গতিতে দৌড়ে ঘটনাস্থল থেকে চলে যান।
এদিকে, আততায়ীর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে তার হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নেওয়া ব্যক্তিকে ‘প্রকৃত নায়ক’ বলে অভিহিত করেছেন অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসের প্রিমিয়ার ক্রিস মিন্স।
ঘটনার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর ওই ব্যক্তির সাহসিকতার প্রশংসা করেন প্রিমিয়ার। তিনি বলেন, ওই ব্যক্তি একজন সত্যিকারের নায়ক। তার সাহসিকতার কারণেই আজ রাতে বহু মানুষ বেঁচে আছেন, এ নিয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।
প্রিমিয়ার মিন্সের ভাষায়, হামলাকারীর হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাকে পিছু হটতে বাধ্য করার ঘটনায় ওই ব্যক্তির তাৎক্ষণিক সাহস ও দৃঢ়তা বহু প্রাণ রক্ষা করেছে।
ঘটনার পর থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও ওই ব্যক্তির সাহসিকতা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলছে।
সূত্র: বিবিসি
