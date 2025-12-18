মায়ামিতে ইউক্রেন ইস্যু নিয়ে আলোচনা করবে যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়া

মায়ামিতে ইউক্রেন ইস্যু নিয়ে আলোচনা করবে যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়া
ইউক্রেন যুদ্ধের অবসানের জন্য প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরিকল্পনা নিয়ে নতুন আলোচনার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার কর্মকর্তারা চলতি সপ্তাহে মায়ামিতে বসবেন। হোয়াইট হাউজের এক কর্মকর্তা বুধবার এএফপিকে এ তথ্য জানিয়েছেন।
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি কিয়েভ এবং ট্রাম্পের দূতদের মধ্যে বার্লিনে দুই দিনের বৈঠকে অগ্রগতির প্রশংসা করার পর এবং মস্কো ‘নতুন যুদ্ধের বছরের’ জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে সতর্ক করার পর এই আলোচনা শুরু হয়েছে।
এর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে একটি চুক্তি এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি কাছাকাছি অবস্থানে পৌঁছেছে। স্থানীয় সময় সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) জার্মানির বার্লিনে মার্কিন ও ইউরোপীয় নেতাদের উচ্চপর্যায়ের আলোচনার পর তিনি এমন মন্তব্য করেন। তবে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, আঞ্চলিক ইস্যুতে এখনো গুরুত্বপূর্ণ মতপার্থক্য রয়ে গেছে।
কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সোমবার ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ট্রাম্প জানান, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এবং ফ্রান্স, জার্মানি, যুক্তরাজ্য ও ন্যাটোর নেতাদের সঙ্গে তার ‘খুব দীর্ঘ ও ভালো আলোচনা’ হয়েছে। তিনি বলেন, ইউরোপীয় নেতাদের কাছ থেকে তিনি শক্ত সমর্থন পাচ্ছেন ও তারাও যুদ্ধের অবসান চান।
ট্রাম্প আরও বলেন, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গেও আমার একাধিকবার কথা হয়েছে। আমার মনে হয়, আমরা এখন যে কোনো সময়ের চেয়ে কাছাকাছি অবস্থানে আছি। আমরা দেখব কী করা যায়।
এর আগে জেলেনস্কি জানান, মার্কিন ও ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা কঠিন হলেও ফলপ্রসূ ছিল। বার্লিনে দুই দিন ধরে চলা এই আলোচনায় মার্কিন প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ। বৈঠকে ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার, জেলেনস্কি ও ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশের নেতারা অংশ নেন।
টিটিএন