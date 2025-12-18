জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ছিন্নমূলদের শীতবস্ত্র দিয়ে ধানের শীষে ভোট চাইলেন ছাত্রদল নেতারা
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) গভীর রাতে ছিন্নমূল ও অসহায় মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করেছেন শাখা ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) দিনগত রাত সাড়ে ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন ফুটপাত, বাসস্ট্যান্ড ও খোলা জায়গায় বসবাসরত ছিন্নমূল মানুষের হাতে কম্বল ও শীতের পোশাক তুলে দেন তারা।
এসময় তারা শীতবস্ত্র তুলে দিয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতার জন্য দোয়া চান ও আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষের পক্ষে ভোট চান।
এ বিষয়ে শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক সদস্য মো. জাহিদ হাসান বলেন, দেশের ছিন্নমূল মানুষেরা এ সময় মানবেতর জীবনযাপন করেন। তারা রাস্তায়, ফুটপাতে রাত্রিযাপন করেন। তাদের কষ্ট লাঘবে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আমরা একটি সুন্দর সম্প্রীতির বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি যেখানে সবাই যেন শান্তিতে তাদের প্রাপ্য অধিকার নিয়ে থাকতে পারে।
তিনি আরও বলেন, ছাত্রদল সবসময় মানুষের কল্যাণে কাজ করে। আগামীতেও এই কল্যাণমুখী কাজ চলমান থাকবে।
শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক দেওয়ান আলাউদ্দিন বলেন, শীত শুধু একটি ঋতু নয়, এটি অসহায় মানুষের জন্য এক কঠিন সময়। ছাত্রদল সবসময় মানুষের দুঃসময়ে পাশে থাকার রাজনীতি বিশ্বাস করে। এই কার্যক্রম তারই একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস।
শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক সফিকুল ইসলাম শফিক বলেন, মানবতার সেবায় আমাদের রাজনীতির মূল শিক্ষা। গভীর রাতে অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। শীতার্ত মানুষের মুখে সামান্য হাসি ফোটাতে পারলেই আমাদের এই প্রচেষ্টা সার্থক।
এসময় শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক মুহিবুল্লাহ মুহিব, মুস্তাইন বিল্লাহ, আহ্বায়ক সদস্য রফিকুল ইসলাম, হাবীবুর রহমান, শামসুজ্জামান সায়েম, নাঈম খন্দকার, সাজ্জাদুল ইসলাম, তানিম হাসান, পারভেজ মোশাররফ, আল রাফি আহমেদ রাজু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
মো. রকিব হাসান প্রান্ত/এমএন/এএসএম