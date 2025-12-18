ভেনেজুয়েলা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করে যা বললো রাশিয়া

ভেনেজুয়েলা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করে যা বললো রাশিয়া
ভেনেজুয়েলা সংকট নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে বড় ধরনের ভুল না করার আহ্বান জানিয়েছে রাশিয়া। বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাশিয়া বলেছে, এই পরিস্থিতিতে ওয়াশিংটনের যেকোনো ভুল সিদ্ধান্ত পুরো পশ্চিম গোলার্ধে ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে।
সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেনেজুয়েলার ওপর নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত তেলবাহী জাহাজগুলোর চলাচল বন্ধ করতে নৌ অবরোধের নির্দেশ দেন। এতে যুক্তরাষ্ট্র ও ভেনেজুয়েলার মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়েছে। তবে ভেনেজুয়েলা দাবি করেছে, এই ঘোষণার পরও তাদের তেল রপ্তানি ব্যাহত হয়নি।
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ মিত্র। তিনি নিয়মিত মস্কো সফর করেন এবং ক্রেমলিনের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক রয়েছে।
রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, হোয়াইট হাউজ যেন পরিস্থিতিকে আরও জটিল না করে এবং এমন কোনো সিদ্ধান্ত না নেয়, যা ভয়ংকর পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে পারে। তারা এই সংকট নিরসনে উত্তেজনা কমানোর আহ্বান জানিয়েছে এবং মাদুরো সরকারের প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছে।
ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেন, রাশিয়া ভেনেজুয়েলার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে। তিনি আঞ্চলিক সব দেশকে সংযম দেখানোর আহ্বান জানান, যাতে পরিস্থিতি অনিয়ন্ত্রিত হয়ে না ওঠে।
এদিকে ক্যারিবীয় সাগরে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন থাকায় অবরোধ বাস্তবে কীভাবে কার্যকর হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ট্রাম্প এর আগে দাবি করেছিলেন, দক্ষিণ আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় নৌবহর দিয়ে ভেনেজুয়েলাকে ঘিরে ফেলা হয়েছে—যা সম্ভাব্য মার্কিন হস্তক্ষেপের আশঙ্কা বাড়িয়েছে।
ভেনেজুয়েলার দুর্বল অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখতে অতীতেও রাশিয়া বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছে। চলতি মাসের শুরুতে এক ফোনালাপে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন আবারও মাদুরোর প্রতি সমর্থন জানান।
সূত্র: এএফপি
