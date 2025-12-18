মুম্বাইয়ে একাধিক আদালতে বোমা হামলার হুমকি

মুম্বাইয়ে একাধিক আদালতে বোমা হামলার হুমকি
মুম্বাইয়ের বোম্বে হাইকোর্টসহ শহরের একাধিক আদালতে বোমা হামলার হুমকি দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর ২০২৫) ই–মেইলের মাধ্যমে এসব হুমকি দেওয়া হয়।
হুমকির পরপরই বোম্বে হাইকোর্ট এবং বান্দ্রা, আন্ধেরি ও এসপ্ল্যানেড এলাকার ম্যাজিস্ট্রেট আদালত খালি করে দেওয়া হয়। নিরাপত্তার স্বার্থে আদালতের বিচারক, আইনজীবী ও কর্মীদের বাইরে সরিয়ে নেওয়া হয়।
খবর পেয়ে বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল ও নিরাপত্তা বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি চালায়। মুম্বাই পুলিশ জানায়, কয়েকটি আদালত ও ব্যাংকে হুমকিমূলক বার্তা পাঠানো হয়েছিল। তবে তল্লাশির পর সব স্থানকে নিরাপদ ঘোষণা করা হয়েছে।
এদিকে হুমকির কারণে বোম্বে হাইকোর্টে বিচারিক কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়। নিরাপত্তা ছাড়পত্র পাওয়ার পর বিকেল ৩টা থেকে আবার কার্যক্রম শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।
প্রধান বিচারপতির নির্দেশে জারি করা এক অভ্যন্তরীণ নোটিশে বলা হয়, তল্লাশি চলাকালে বিচারকদের বেঞ্চ ত্যাগ করতে বলা হয়েছিল।
পুলিশ জানিয়েছে, হুমকির উৎস খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে।
সূত্র: দ্য হিন্দু
এমএসএম