চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক গণিত সম্মেলন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক গণিত সম্মেলন
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) গণিত বিভাগ ও বাংলাদেশ গণিত সোসাইটির উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী ২৪তম আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ৯ টায় মেরিন সায়েন্সস অ্যান্ড ফিশারিজ অনুষদের অডিটোরিয়ামে সম্মেলনের উদ্বোধনী সেশন অনুষ্ঠিত হয়।
আয়োজকরা জানান, প্রতি দুই বছর পরপর বাংলাদেশ গণিত সমিতির অধীনে এই আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। ২৪তম এই কনফারেন্সে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা তাদের গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এবারের কনফারেন্সে ২৫৬টি গবেষণা প্রবন্ধ জমা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে যাচাইবাছাই শেষে কনফারেন্স উপস্থাপনের জন্য ১৮৭টি গবেষণা প্রবন্ধ নির্বাচন করা হয়। কনফারেন্সে সর্বমোট ২২৩ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।
এতে প্রধান অতিথি ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার। অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ছিলেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সদস্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আইয়ুব ইসলাম।
এসময় বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (অ্যাকাডেমিক) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খান, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দিন ও বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আল-আমীন।
উপ-উপাচার্য (অ্যাকাডেমিক) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খান বলেন, ‘গণিত হচ্ছে বিজ্ঞানকে জানার জন্য একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। এখন ডাটা অ্যানালাইসিসের যুগ, এক্ষেত্রে গণিতের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই কনফারেন্সে দেশি-বিদেশি ডেলিগেটরা এসেছেন। আশা করি, নতুন নতুন ধারণা উঠে আসবে এ কনফারেন্স থেকে।’
প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার বলেন, ‘গণিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সমৃদ্ধ একটি বিভাগ। গবেষণায় এ বিভাগের অনন্য অবদান রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে অ্যাকাডেমিক এক্সিলেন্সের জায়গা, গবেষণামূলক কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু। এজন্য আমরা এসব কার্যক্রমকে সব সময় উৎসাহিত করি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে সর্বোচ্চ অ্যাকাডেমিক পরিবেশ বিরাজ করছে। প্রায় প্রতিদিন গবেষণামূলক সভা-সেমিনারসহ নানা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় খুব নান্দনিক সৌন্দর্যে ভরপুর, আমরা চেষ্টা করছি এর সাথে অ্যাকাডেমিক এক্সিলেন্স যোগ করতে।’
উদ্বোধকের বক্তব্যে ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আইয়ুব ইসলাম বলেন, ‘গণিত খুবই শক্তিশালী বিভাগ। গণিত শুধুমাত্র নাম্বার ও ফরমুলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, গণিত হচ্ছে যুক্তি, এটি চিন্তাকে স্পষ্ট করে। গণিত বিজ্ঞানের ভিত্তি। প্রকৌশল, প্রযুক্তি, অর্থনীতি ও ব্যবসাসহ অনেক কিছুরই মূল হচ্ছে গণিত। বর্তমান যুগ হচ্ছে ডাটা সায়েন্স ও আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের, এসব নির্ভর করছে গণিতের ওপর। গাণিতিক সঠিক ভাবনা ছাড়া এসব ক্ষেত্রে গবেষণা সম্ভব না। ইউজিসি সব সময় গবেষণাকে উৎসাহিত করে। আমি এ কনফারেন্সের সফলতা কামনা করছি।’
গণিত বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জালাল আহাম্মদের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী সেশনে আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ গণিত সোসাইটির সেক্রেটারি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাবুল হাসান, স্বাগত বক্তব্য রাখেন গণিত বিভাগের অধ্যাপক আবু শহীদ মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন গণিত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রাজীব কর্মকার ও মাসুদ আক্তার। এসময় গণিত বিভাগের অন্যান্য শিক্ষক, আমন্ত্রিত অতিথি, গবেষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
সোহেল রানা/এমএন/এএসএম