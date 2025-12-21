  2. আন্তর্জাতিক

জাপানে নিজস্ব এআই উন্নয়নে ৬৩৪ কোটি ডলার সহায়তা দেবে সরকার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৪২ পিএম, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
জাপানে নিজস্ব এআই উন্নয়নে ৬৩৪ কোটি ডলার সহায়তা দেবে সরকার
সফটব্যাংক গ্রুপ করপোরেশন ও ১০টি কোম্পানির সমন্বয়ে নতুন প্রতিষ্ঠান গঠন হবে/ ছবি : গ্রাউন্ড নিউজ

নিজস্ব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি উন্নয়নের লক্ষ্যে ১ ট্রিলিয়ন ইয়েন (প্রায় ৬৩৪ কোটি মার্কিন ডলার) সহায়তা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে জাপান সরকার। আগামী পাঁচ বছরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে এ সহায়তা দেওয়া হবে। পাঁচ বছর মেয়াদি এই সহায়তা কর্মসূচি ২০২৬ অর্থবছরের এপ্রিল মাস থেকে শুরু হবে । রোববার (২১ ডিসেম্বর) এ তথ্য প্রকাশ করেছে গ্রাউন্ড নিউজ।

প্রতিবেদনের তথ্য মতে, সফটব্যাংক গ্রুপ করপোরেশনসহ প্রায় ১০টি কোম্পানির সমন্বয়ে একটি নতুন প্রতিষ্ঠান গঠন করা হবে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানটি জাপানের সবচেয়ে বড় ভিত্তিমূলক এআই মডেল উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করবে। নতুন কোম্পানিটিতে সফটব্যাংক ও এআই স্টার্টআপ ‘প্রেফার্ড নেটওয়ার্কস ইনক ডট’ থেকে প্রায় ১০০ জন প্রকৌশলী নিযুক্ত হবেন।

এছাড়া খসড়া পরিকল্পনায় ‘ফিজিক্যাল এআই’—অর্থাৎ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে রোবটিক্সের সমন্বয়কে একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে জাপান বর্তমানে অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে।

চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে জাপান নিজস্ব এআই প্রযুক্তি উন্নয়নে জোর দিচ্ছে। বিশ্বব্যাপী সেমিকন্ডাক্টর সংগ্রহে তীব্র প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপটে সরকার মনে করছে, এই নতুন কোম্পানিটি সরকারি সহায়তায় প্রয়োজনীয় চিপ ও প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

জাতীয় নিরাপত্তায় সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে এমন বিভিন্ন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বর্তমানে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে চীন ও যুক্তরাষ্ট্র।

এআই ব্যবহারে জাপান তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে থাকায় সরকার একটি মৌলিক জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করছে যা শিগগিরই মন্ত্রিসভার অনুমোদন পেতে যাচ্ছে। পরিকল্পনায় দেশীয় এআই উন্নয়ন, ডেটা সেন্টার রক্ষণাবেক্ষণ, জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ডিজিটাল ঘাটতি কমানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।

কেএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।