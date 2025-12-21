  2. আন্তর্জাতিক

পাকিস্তানে তীব্র ডলার সংকট

প্রকাশিত: ০৯:৪৮ পিএম, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
পাকিস্তানে খোলা বাজারে এখনো তীব্র ডলার সংকট চলছে। কর্তৃপক্ষের নানা উদ্যোগের পরও অনেক মানি এক্সচেঞ্জে ডলার পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে বিদেশ ভ্রমণের পরিকল্পনা করা মানুষজন ও শিক্ষার্থীরা ভোগান্তিতে পড়ছেন।

শহরের বিভিন্ন এলাকার এক্সচেঞ্জ হাউস ঘুরে দেখা গেছে, অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের কাছে পর্যাপ্ত ডলার নেই। অনেক এক্সচেঞ্জ হাউস একেবারেই ডলার বিক্রি বন্ধ রেখেছে, আবার কেউ কেউ দিনে সর্বোচ্চ ১০০ ডলার পর্যন্ত বিক্রি করছে। কেউ কেউ বলছেন, তারা কেবল যেটুকু ডলার কিনতে পারছেন, সেটুকুই বিক্রি করছেন।

এ ছাড়া কিছু এক্সচেঞ্জ হাউসে শুধু পুরোনো নকশার ডলার নোট পাওয়া যাচ্ছে। এসব নোট অনেক দেশে সহজে গ্রহণ করা হয় না, ফলে বিদেশগামী যাত্রীদের জন্য এগুলো তেমন কাজে আসছে না।

ডলার না পেয়ে অনেক যাত্রী বাধ্য হয়ে দেশে থেকেই অন্য বিদেশি মুদ্রা কিনছেন। এতে তারা খারাপ বিনিময় হারে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

ডলার সংকটের প্রভাব শুধু ভ্রমণকারীদের ওপর নয়, শিক্ষার্থীরাও চরম সমস্যায় পড়েছেন। লাহোরের এক বাসিন্দা জানান, ভাইবোনের পড়াশোনার খরচ পাঠাতে তিনি ১১টি এক্সচেঞ্জ হাউস ঘুরেও ডলার কিনতে পারেননি।

অনেকে মনে করছেন, ডলার সংকটের পেছনে নতুন নিয়ম-কানুনও দায়ী। এর মধ্যে রয়েছে বায়োমেট্রিক যাচাই, মূল জাতীয় পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক করা এবং সম্প্রতি স্টেট ব্যাংকের নির্দেশ অনুযায়ী ডলার কিনে বিদেশি অ্যাকাউন্টে জমা দিতে হলে চেক ব্যবহার করা।

