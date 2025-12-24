  2. আন্তর্জাতিক

মার্কিন অবরোধে সমর্থনকারীদের জন্য ভেনেজুয়েলায় কঠোর আইন পাস

প্রকাশিত: ০৮:৫৪ এএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো/ ছবি: এএফপি

ভেনেজুয়েলার পার্লামেন্ট একটি নতুন আইন পাস করেছে, যার মাধ্যমে মার্কিন অবরোধ বা নৌ-অবরোধ সমর্থনকারী ও অর্থায়নকারীদের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। এই আইনে সর্বোচ্চ ২০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের ব্যবস্থা রয়েছে।

মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) আইনটি পাস হয়। এর আগে যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি তেলবাহী জাহাজ জব্দ করে। প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর সরকার এসব ঘটনাকে আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন ও জলদস্যুতার শামিল বলে আখ্যা দিয়েছে।

আইন উপস্থাপনকালে সংসদ সদস্য জিউসেপে আলেসান্দ্রেলো বলেন, এই আইন দেশের অর্থনীতি রক্ষা এবং সাধারণ মানুষের জীবনমানের অবনতি ঠেকানোর জন্য প্রয়োজনীয়।

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র লাতিন আমেরিকায় সামরিক উপস্থিতি বাড়িয়েছে, তেলবাহী জাহাজ জব্দ করেছে এবং মাদক পাচারের অভিযোগে হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ভেনেজুয়েলা বলছে, এসব পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করছে।

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে ভেনেজুয়েলার প্রতিনিধি সামুয়েল মনকাদা বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন উপেক্ষা করে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে আগ্রাসী আচরণ করছে। তার ভাষায়, ভেনেজুয়েলা কোনো হুমকি নয়, হুমকি হলো যুক্তরাষ্ট্র সরকার।

রাশিয়া ও চীনও যুক্তরাষ্ট্রের এসব কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেছে। রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত বলেন, এ ধরনের পদক্ষেপ ভবিষ্যতে লাতিন আমেরিকার অন্য দেশগুলোর বিরুদ্ধেও ব্যবহৃত হতে পারে।

এদিকে কিছু লাতিন আমেরিকান দেশ যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানকে সমর্থন করলেও, অনেক দেশ পরিস্থিতি শান্ত করার আহ্বান জানিয়েছে।

সূত্র: আল-জাজিরা

