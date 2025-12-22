পশ্চিমবঙ্গে ঘুমের মধ্যেই পুড়ে মারা গেল একই পরিবারের চারজন

পশ্চিমবঙ্গে ঘুমের মধ্যেই পুড়ে মারা গেল একই পরিবারের চারজন
গভীর রাতে পুড়ে ছাই হলো বাড়ি। সে সময় ঘুমের মধ্যেই পুড়ে মারা গেলেন একই পরিবারের চার সদস্য। গত রোববার (২১ ডিসেম্বর) এই ঘটনা ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ার জয়পুর থানার সাউড়িয়া সিং পাড়ায়। নিহতদের পরিচয় জানা গেছে। এরা হলেন, অর্চনা দোলুই (৩৮), শম্পা দোলুই (১৪), দুর্যোধন দোলুই (৭৫) এবং দুধকুমার দোলুই (৪২)।
জানা গেছে, গত রোববার আনুমানিক রাত প্রায় ১টার দিকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন দোলুই পরিবার সদস্যরা। হঠাৎ করে ঘরের মধ্যে আগুন লেগে যায়। ঘরের ভেতরে রাখা জিনিসপত্রেও আগুন লেগে যায়। সে সময় ওই চারজন বাড়ির ভেতর থেকে বেড়িয়ে আসার সুযোগ পাননি। যে বাড়িতে আগুন লেগেছিল সেই বাড়িটি মাটির এবং অ্যাসবেস্টাসের ছাউনী ছিল।
অগ্নিকাণ্ডের সময় ঘুমন্ত ওই চারজনের ওপর ভেঙে পড়ে অ্যাসবেস্টাসের ছাউনী। ফলে পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়ে যায় এবং চারজনই আগুনের ঝলসে যায়।
আগুন জ্বলতে দেখে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর দেওয়া হয় স্থানীয় জয়পুর থানা এবং দমকল বাহিনীকে। স্থানীয় বাসিন্দা এবং পুলিশ ও দমকলের সহযোগিতায় উদ্ধার করা হয় চারজনকে। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় হাসপাতালে এবং সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত বলে ঘোষণা দেন।
জয়পুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লাগে। তবে দুর্ঘটনার কারণ নিশ্চিত করার জন্য পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হবে। এই ঘটনার পর পুরো এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
ডিডি/টিটিএন