সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
২০২৫ সালে কতটা মিললো পূর্বাভাস
বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তা আর ডোনাল্ড ট্রাম্পকে কেন্দ্র করেই ২০২৫ সাল গড়াবে—এমন পূর্বাভাস খুব একটা ভুল প্রমাণিত হয়নি। বছরটি যে ‘ট্রাম্প, প্রযুক্তি ও অনিশ্চয়তা’ দিয়ে প্রভাবিত হবে, বিশ্লেষকদের সেই মূল্যায়ন মোটের ওপর যথার্থই ছিল।
আরও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে ডলারের আধিপত্য
উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য সাধারণত দুর্বল ডলার বা ডলারের দরপতন স্বস্তির খবর বয়ে আনে। কারণ, দরিদ্র দেশগুলো ধনী দেশগুলোর তুলনায় মার্কিন ডলারে বেশি ঋণ নেয়। ফলে এর মান কমলে তাদের ঋণের চাপও হালকা হয়। ২০২৫ সালের প্রথম ছয় মাসে অন্যান্য উন্নত দেশের মুদ্রার বিপরীতে ডলারের মান প্রায় ১০ শতাংশ কমেছিল। কিন্তু এবার পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। অনেক উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতিকরা বরং উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন।
২০২৬ সালে অভিবাসীদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর হবে ট্রাম্প প্রশাসন
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০২৬ সালে অভিবাসীদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর অভিযান চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এ জন্য নতুন করে বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে, যার আওতায় আরও বেশি কর্মস্থলে অভিযান চালানো হবে। তবে এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে দেশজুড়ে সমালোচনা ও রাজনৈতিক চাপ বাড়ছে।
২৫ লাখ ডলার উপহার পেলেন ‘বন্ডাই হিরো’ আহমেদ
অস্ট্রেলিয়ার বন্ডাই সৈকতের ভয়াবহ বন্দুক হামলার ঘটনায় অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন আহমেদ আল আহমেদ। আহত হয়ে হাসপাতালের শয্যায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় পেয়েছেন বিশ্ববাসীর বিপুল সম্মান ও ভালোবাসা। অস্ত্রোপচারের পরধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন তিনি।
পাকিস্তানে তীব্র ডলার সংকট
পাকিস্তানে খোলা বাজারে এখনো তীব্র ডলার সংকট চলছে। কর্তৃপক্ষের নানা উদ্যোগের পরও অনেক মানি এক্সচেঞ্জে ডলার পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে বিদেশ ভ্রমণের পরিকল্পনা করা মানুষজন ও শিক্ষার্থীরা ভোগান্তিতে পড়ছেন।
ইউক্রেন ইস্যু নিয়ে ম্যাক্রোঁর সঙ্গে কথা বলতে প্রস্তুত পুতিন
ইউক্রেন ইস্যু নিয়ে ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে কথা বলতে প্রস্তুত রয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। রোববার প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে পুতিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। খবর এএফপির।
ভারত সফরে মেসির পারিশ্রমিক ও বিশৃঙ্খলার কারণ জানালেন আয়োজক
ফুটবল তারকা লিওনেল মেসি ভারত সফর থেকে ৮৯ কোটি রুপি পারিশ্রমিক পেয়েছেন। এ তথ্য জানিয়েছেন ইভেন্টের প্রধান আয়োজক সতদ্রু দত্ত। কর বাবদ ভারত সরকারকে দেওয়া হয়েছে ১১ কোটি রুপি। ফলে মেসির পুরো সফরে আয়োজকের মোট ব্যয় ছিল প্রায় ১০০ কোটি রুপি।
ডেনমার্ক ডাক পরিষেবা: ৪০০ বছর পুরোনো ঐতিহ্যের অবসান
একুশ শতকে যোযোগাযোগ ব্যবস্থায় অভাবনীয় বিপ্লবের সঙ্গে চাহিদা কমেছে ডাকের মাধ্যমে চিঠি আদান প্রদানের। এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ ডেনমার্কের ডাক যোগাযোগ ব্যবস্থা। দেশটিতে চিঠি বিতরণের জন্য ব্যবহৃত ৪০০ বছর পুরোনো ঐতিহ্যের অবসান ঘটতে যাচ্ছে। আগামী ৩০ ডিসেম্বর শেষ হবে ডেনমার্কের রাষ্ট্রায়ত্ত ডাক পরিষেবা পোস্টনর্ড-এর কার্যক্রম। এর মধ্য দিয়ে ১৬২৪ সাল থেকে চালু থাকা ডেনিশ ডাক পরিষেবার সমাপ্তি ঘটবে।
‘ইসলামিক সভ্যতা কেন্দ্র’: জ্ঞান ও প্রেরণার এক অনন্য ক্ষেত্র
উজবেকিস্তানের ইসলামিক সভ্যতা কেন্দ্র কেবল একটি জাদুঘর কমপ্লেক্স নয়; এটি একটি বৃহৎ সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক মেগা প্রকল্প। যার লক্ষ্য বিশ্ব ইতিহাসে ইসলামী ঐতিহ্যের ভূমিকা নতুনভাবে ব্যাখ্যা করা। উজবেকিস্তানের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক বিষয় অধ্যয়ন করা এবং তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করাও এর উদ্দেশ্য।
নো ম্যানস ল্যান্ডে ৩৩ দিন, আহত সেনাকে উদ্ধার করলো রোবট
চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের বলি হয়েছে হাজার হাজার সেনা সদস্য। দুই পক্ষেরই বহু সেনা আহত হয়ে সারাজীবনের জন্য পঙ্গু হয়েছেন কিংবা শারীরিক অঙ্গহানির শিকার হয়েছেন। যুদ্ধাহত এমনই এক ইউক্রেনীয় সেনা ম্যাকসিম। রুশ ড্রোন হামলার আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত, ভেজা শরীর নিয়ে ধ্বংস হওয়া একটি ছোট চালকবিহীন সাঁজোয়া যানের ভেতর লুকিয়ে ছিলেন। একাকীত্ব, ক্ল্যান্তি আর চারপাশে সঙ্গীদের লাশ নিয়ে নো ম্যানস ল্যান্ডে ৩৩ দিন কাটিয়েছেন ম্যাকসিম।
