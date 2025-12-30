  2. আন্তর্জাতিক

ঘন কুয়াশার চাদরে ঢেকে গেছে দিল্লি, ফ্লাইট বাতিলের হিড়িক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:৩০ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
দিল্লিতে ঘন কুয়াশার কারণে বাতিল হচ্ছে ফ্লাইট/ছবি: এএফপি (ফাইল)

ঘন কুয়াশার চাদরে ঢেকে গেছে ভারতের রাজধানী দিল্লি। মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সকালেও দিল্লিতে কুয়াশার হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া অফিস। কুয়াশার কারণে ফ্লাইট বাতিলের হিড়িক শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালেও দিল্লির বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে ছিল ঘন কুয়াশার চাদর। কোথাও কোথাও ১০০ মিটার দূরে কী রয়েছে তাও ঠাহর করা যাচ্ছে না। ঘন কুয়াশার জেরে প্রভাবিত হয়েছে বিমান পরিষেবা। মঙ্গলবার প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য দিল্লি বিমানবন্দরে অন্তত ১১৮টি বিমান বাতিল করতে হয়েছে। পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে আরও বেশ কিছু বিমানের। ১৬টি বিমানের যাত্রাপথ বদলে দেওয়া হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দেরিতে চলছে ১৩০টি বিমান।

কর্মকর্তারা বলছেন, মঙ্গলবার অন্তত ৬০টি বিমানের ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে এবং কুয়াশার কারণে ৫৮টি বিমানের দিল্লিতে অবতরণও বাতিল করা হয়েছে।

সোমবার রাত থেকেই রাজধানী দিল্লি কুয়াশার ঘন আস্তরণে ঢাকা পড়েছে। ঘন কুয়াশার কারণে আবহাওয়া অফিস থেকে লাল সতর্কতাও জারি করা হয়। কুয়াশার সোমবার রাতেও বিমানের অনেক ফ্লাইট বাতিল করতে হয়েছে। মঙ্গলবার সকালেও একই দৃশ্য চোখে পড়েছে। ।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে সফদরজং এলাকায় দৃশ্যমানতা নেমে ১০০ মিটারে চলে এসেছিল। পরে সাড়ে ৮টার দিকে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়। সাড়ে ৮টায় সফদরজঙে দৃশ্যমানতা ছিল প্রায় ২০০ মিটার। পালম এলাকায় ওই সময়ে দৃশ্যমানতা ছিল প্রায় ৩০০ মিটারের আশপাশে।

