খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের শোক

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের শোক
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক পোস্টে এ শোক জানানো হয়। এ বিষয়ে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের এক পোস্ট শেয়ার করেন গ্রুপের চেয়ারম্যান আহসান খান চৌধুরী।
ওই পোস্টে বলা হয়, ‘আমরা গভীর শ্রদ্ধার সাথে বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রয়াণে শোক প্রকাশ করছি।’
এর আগে আজ মঙ্গলবার ভোর ৬টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান রাজনীতিতে ‘আপসহীন নেত্রী’ হিসেবে পরিচিত খালেদা জিয়া। দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারপারসনের এই প্রয়াণে দেশের রাজনীতিতে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া।
এসএম/কেএসআর