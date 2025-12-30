  2. আন্তর্জাতিক

কানাডার নৌবাহিনীকে ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ ঘোষণা করলো ইরান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৪৪ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
কানাডার নৌবাহিনীকে ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ ঘোষণা করলো ইরান
কানাডার নৌবাহিনীকে ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ ঘোষণা করেছে ইরান/ ছবি: এআই দিয়ে বানানো

কানাডার নৌবাহিনী রয়্যাল কানাডিয়ান নেভিকে (আরসিএন) ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ ঘোষণা করেছে ইরান। মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, কানাডা ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনীকে (আইআরজিসি) সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে কালো তালিকাভুক্ত করার ‘প্রতিশোধ’ হিসেবেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইরান দাবি করেছে, আইআরজিসিকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করা আন্তর্জাতিক আইনের মৌলিক নীতির পরিপন্থী।

ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে আরও বলা হয়, পারস্পরিকতার নীতির আওতায় ইরান রয়্যাল কানাডিয়ান নেভিকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত ও ঘোষণা করছে। তবে এই ঘোষণার ফলে কানাডার নৌবাহিনীর ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে, সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি।

উল্লেখ্য, গত ১৯ জুন ২০২৪ কানাডা আনুষ্ঠানিকভাবে ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসকে (আইআরজিসি) সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করে। এর ফলে আইআরজিসির সদস্যদের কানাডায় প্রবেশ নিষিদ্ধ হয় এবং কানাডার নাগরিকদের জন্য ওই বাহিনী বা এর সদস্যদের সঙ্গে যেকোনো ধরনের লেনদেন অবৈধ হয়ে পড়ে।

এছাড়া কানাডায় আইআরজিসি বা এর সদস্যদের কোনো সম্পদ থাকলে তা জব্দ করার বিধানও কার্যকর হয়। কানাডা সরকার অভিযোগ করেছে, আইআরজিসি ইরানের ভেতরে ও বাইরে মানবাধিকার লঙ্ঘনে ধারাবাহিকভাবে জড়িত এবং আন্তর্জাতিক নিয়মভিত্তিক ব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল করতে আগ্রহী ভূমিকা পালন করছে।

কানাডার এই সিদ্ধান্তের পেছনে অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে ফ্লাইট পিএস৭৫২ ভূপাতিত হওয়ার ঘটনা। ২০২০ সালের জানুয়ারিতে তেহরান থেকে উড্ডয়নের পরপরই ওই বিমানটি ভূপাতিত হয়। এতে ১৭৬ জন যাত্রী ও ক্রু নিহত হন, যাদের মধ্যে ৮৫ জন ছিলেন কানাডার নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা।

পরে আইআরজিসি স্বীকার করে যে, তাদের বাহিনীই বিমানটি ভূপাতিত করেছে। তবে তারা দাবি করে, নিয়ন্ত্রণকারীরা ভুলবশত বিমানটিকে শত্রু লক্ষ্যবস্তু হিসেবে শনাক্ত করেছিলেন।

এর আগে ২০১২ সালে কানাডা ইরানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। সে সময় ইরানকে ‘বিশ্ব শান্তির জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি’ হিসেবে আখ্যা দেয় অটোয়া।

এদিকে ইরানের প্রধান শত্রু যুক্তরাষ্ট্র ২০১৯ সালের এপ্রিলে আইআরজিসিকে বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করে। গত মাসে অস্ট্রেলিয়াও একই সিদ্ধান্ত নেয়। অস্ট্রেলিয়ার অভিযোগ, দেশটির ভূখণ্ডে সংঘটিত হামলার পেছনেও এই বাহিনীর ভূমিকা রয়েছে।

সূত্র: এএফপি

এসএএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।