খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে রাশিয়া-চীনের শোক

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে রাশিয়া-চীনের শোক
বিএনপি চেয়ারপারসন ও বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে রাশিয়া ও চীন। দুই দেশই বাংলাদেশের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে তার ভূমিকার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছে ও তার পরিবারসহ দেশবাসীর প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে।
এক শোকবার্তায় বাংলাদেশে নিযুক্ত রাশিয়ার দূতাবাস জানায়, বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তারা গভীরভাবে মর্মাহত। শোকবার্তায় বলা হয়, সরকারপ্রধান হিসেবে খালেদা জিয়ার তিনটি মেয়াদকালে রাশিয়া ও বাংলাদেশের মধ্যে যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় ছিল, তার জন্য রাশিয়া কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাকে স্মরণ করবে।
রাশিয়ার দূতাবাস খালেদা জিয়ার পরিবার, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু এবং দলীয় নেতাকর্মীদের প্রতিও আন্তরিক সমবেদনা জানায়।
অন্যদিকে, চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াংও বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে পাঠানো এক শোকবার্তায় তিনি চীনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকার এবং খালেদা জিয়ার পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা ও আন্তরিক সহানুভূতি জানান।
শোকবার্তায় লি কিয়াং লিখেছেন, বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুর সংবাদে আমি গভীরভাবে শোকাহত। চীন সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকার এবং খালেদা জিয়ার পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা ও আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছি।
চীনের প্রধানমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, খালেদা জিয়া ছিলেন বাংলাদেশের একজন বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ এবং চীনের জনগণের পুরোনো বন্ধু। তার প্রধানমন্ত্রিত্বকালে চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি বন্ধুত্ব, সমতা ও পারস্পরিক সুফলের ভিত্তিতে সর্বাত্মক সহযোগিতামূলক অংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, যার ফলে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে। চীন-বাংলাদেশ সম্পর্কের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানকে চীন অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে মূল্যায়ন করে।
লি কিয়াং আরও লেখেন, চীন ও বাংলাদেশের মধ্যকার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বকে চীন গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে এবং ভবিষ্যতেও এই সম্পর্কের বিকাশে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে যাবে। তিনি বলেন, চীন সরকার বাংলাদেশের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত, যাতে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হয় এবং উভয় দেশ ও জনগণের জন্য আরও বেশি সুফল বয়ে আনে।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সকাল ৬টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া মারা যান। তার মৃত্যুতে দেশজুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।
