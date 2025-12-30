  2. শিক্ষা

প্রাথমিকে ১৪ হাজার শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ৯ জানুয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:২২ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৪ হাজারের বেশি সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা পেছানো হয়েছে। আগামী ২ জানুয়ারির পরিবর্তে এ নিয়োগ পরীক্ষা হতে পারে ৯ জানুয়ারি (শুক্রবার)।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা ও সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এ পরীক্ষা পেছানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ‌‘সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ কমিটি’।

মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য কর্মকর্তা এ তথ্য জানিয়েছেন। শাহাদাত হোসেন নামে এক কর্মকর্তা জাগো নিউজকে বলেন, শিক্ষক নিয়োগ কমিটি একটি বৈঠকে বসেছিল। সেখানে পরীক্ষা পেছানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ পরীক্ষা পিছিয়ে পরবর্তী শুক্রবার বা ৯ জানুয়ারি হতে পারে। শিগগির এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্র জানায়, দুই ধাপ মিলিয়ে মোট ১৪ হাজার ৩৮৫টি শূন্য পদের বিপরীতে আবেদন জমা পড়েছে ১০ লাখ ৮০ হাজার ৮০টি। সে হিসেবে গড়ে প্রতিটি পদের বিপরীতে লড়াই করবেন প্রায় ৭৫ জন চাকরিপ্রার্থী।

অধিদপ্তরের তথ্যমতে, প্রথম ধাপে (রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগ) ১০ হাজার ২১৯টি শূন্য পদের বিপরীতে আবেদন জমা পড়েছে ৭ লাখ ৪৫ হাজার ৯২৯টি। দ্বিতীয় ধাপে (ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ) ৪ হাজার ১৬৬টি পদের বিপরীতে আবেদন জমা পড়েছে ৩ লাখ ৩৪ হাজার ১৫১টি।

