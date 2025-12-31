  2. আন্তর্জাতিক

ভারতে চলন্ত গাড়িতে নারীকে ২ ঘণ্টা দলবদ্ধ ধর্ষণের পর ছুড়ে ফেলা হলো রাস্তায়

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৫০ পিএম, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
ভারতে আবারও বর্বরোচিত ধর্ষণে তীব্র প্রতিক্রিয়া/ ফাইল ছবি

ভারতে চলন্ত গাড়িতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ২৮ বছর বয়সী এক নারী। পরে তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় রাস্তায় ছুড়ে ফেলে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) রাতে হরিয়ানার ফরিদাবাদে ঘটেছে এই বর্বরোচিত ঘটনা।

পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার রাতে বাড়ি ফেরার জন্য গাড়ির অপেক্ষায় ছিলেন ওই নারী। এ সময় দুই যুবক তাকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে একটি গাড়িতে তোলে। কিন্তু ভ্যানগাড়িটি তার বাড়ির দিকে না গিয়ে গুরগাঁও সড়কের দিকে চলে যায়।

অভিযোগ অনুযায়ী, প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে চলন্ত গাড়ির ভেতর অভিযুক্তরা তাকে বারবার ধর্ষণ করে। নারী বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তাকে ভয়ভীতি ও হুমকি দেওয়া হয়।

পরে ভোর প্রায় ৩টার দিকে ফরিদাবাদের এসজিএম নগরের রাজা চকের কাছে চলন্ত গাড়ি থেকে তাকে রাস্তায় ছুড়ে ফেলা হয়। এতে তার মুখে গুরুতর আঘাত লাগে এবং প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়।

আহত অবস্থায় ওই নারী বারবার তার বোনকে ফোন করার চেষ্টা করেন। পরে বোনের সঙ্গে যোগাযোগ হলে পুরো ঘটনার কথা জানান। খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করেন। চিকিৎসকরা জানান, তার মুখে ১০-১২টি সেলাই দিতে হয়েছে।

বর্তমানে তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলেও তিনি গভীর মানসিক আঘাতে রয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, এখনো তার আনুষ্ঠানিক জবানবন্দি নেওয়া সম্ভব হয়নি।

ভুক্তভোগীর বোন অভিযোগে জানান, ঘটনার আগের দিন রাত সাড়ে ৮টার দিকে ওই নারী তাকে ফোন করে জানান, মায়ের সঙ্গে ঝগড়ার পর তিনি এক বান্ধবীর বাড়িতে যাচ্ছেন এবং তিন ঘণ্টার মধ্যে বাড়ি ফিরবেন।

পুলিশ জানায়, ওই নারী বিবাহিত, তার তিন সন্তান রয়েছে। পারিবারিক বিরোধের কারণে তিনি স্বামীর থেকে আলাদা থাকতেন।

ঘটনার পরপরই পুলিশ অভিযান চালিয়ে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। তাদের ব্যবহৃত গাড়িও উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে এবং পুলিশ জানিয়েছে, দ্রুত চার্জশিট দাখিলের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

সূত্র: এনডিটিভি
