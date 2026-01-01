ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়া জিতবে: নববর্ষের ভাষণে পুতিন
নববর্ষের প্রাক্কালে দেওয়া এক ভাষণে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, তার দেশ বিশ্বাস করে যে ইউক্রেন যুদ্ধে তারা জিতবে। অপরদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, কিয়েভ যুদ্ধের অবসান চায়। খবর আল জাজিরার।
ইউক্রেনে পূর্ণ মাত্রার আক্রমণ শুরু করার প্রায় চার বছর পর জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে পুতিন বুধবার ইউক্রেনে লড়াইরত ‘বীরদের’ সমর্থন করার আহ্বান জানিয়েছেন।
পুতিন বলেন, আমরা তোমাদের এবং আমাদের বিজয়ে বিশ্বাস করি। যদিও সম্মিলিত শান্তি আলোচনা এবং তীব্র লড়াইয়ের মধ্যে সংঘাতের ফলাফল এখনো নির্ধারিত হয়নি।
এদিকে ইউরোপের আশঙ্কা রয়েছে যে, ক্রেমলিনের যুদ্ধ শিগগির শেষ না হলে এই সংঘাত ইউক্রেনের সীমানা ছাড়িয়েও ছড়িয়ে পড়তে পারে।
নববর্ষের ভাষণে জেলেনস্কি বলেন, তার দেশ শান্তি চায়, কিন্তু তিনি কোনো ‘দুর্বল’ চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন না।আমরা যুদ্ধের অবসান চাই কিন্তু ইউক্রেনের অবসান চাই না।
তিনি বলেন, আমরা কি ক্লান্ত? খুব। এর মানে কি আমরা আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত? যারা এমনটা ভাবেন তারা গভীরভাবে ভুল করছেন।
জেলেনস্কি পুনর্ব্যক্ত করেছেন যে , যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় কয়েক সপ্তাহ ধরে আলোচনার পর একটি শান্তি চুক্তি ‘৯০ শতাংশ প্রস্তুত’ ছিল, তবে কিছু বিষয় অমীমাংসিত রয়ে গেছে। এই ১০ শতাংশই শান্তির ভাগ্য, ইউক্রেন এবং ইউরোপের ভাগ্য এবং মানুষ কীভাবে জীবনযাপন করবে তা নির্ধারণ করবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।
টিটিএন