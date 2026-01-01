  2. আন্তর্জাতিক

তিন শহর থেকে ন্যাশনাল গার্ড প্রত্যাহার করছেন ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫৬ এএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
ডোনাল্ড ট্রাম্প/ফাইল ছবি: এএফপি

যুক্তরাষ্ট্রের তিন শহর থেকে ন্যাশনাল গার্ড প্রত্যাহার করছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন শহরগুলোতে সামরিক বাহিনী মোতায়েনের কারণে একাধিক আইনি বাধার পর ট্রাম্প বুধবার জানিয়েছেন যে, তিনি শিকাগো, লস অ্যাঞ্জেলেস এবং পোর্টল্যান্ড থেকে ন্যাশনাল গার্ড সৈন্য প্রত্যাহার করছেন। খবর এএফপির।

এই রিপাবলিকান নেতা ক্ষমতায় আসার প্রথম বছরেই ডেমোক্র্যাট পরিচালিত বেশ কয়েকটি শহরে সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। এই পদক্ষেপকে অবৈধ অভিবাসন এবং অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা বলে অভিহিত করেন তিনি।

স্থানীয় নেতারা এই পদক্ষেপগুলোকে কর্তৃত্ববাদী সীমালঙ্ঘন বলে নিন্দা জানিয়েছেন এবং সফল আইনি চ্যালেঞ্জ শুরু করেছেন। গত সপ্তাহে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট শিকাগো ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

ট্রাম্প তার ট্রুথ সোশ্যাল নেটওয়ার্কে বলেন, আমরা শিকাগো, লস অ্যাঞ্জেলেস এবং পোর্টল্যান্ড থেকে ন্যাশনাল গার্ড প্রত্যাহার করছি। যদিও এই শহরগুলোতে এই মহান দেশপ্রেমিক সৈন্যরা থাকার কারণে অপরাধ ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছিল।

নববর্ষের আগের দিন দেওয়া বার্তায় ট্রাম্প বলেন যে, যদি ফেডারেল সরকার হস্তক্ষেপ না করতো তাহলে এই তিন শহরই ধ্বংস হয়ে যেতো।

ট্রাম্প বলেন, যখন অপরাধ আবার বাড়তে শুরু করবে, তখন আমরা হয়তো অনেক ভিন্ন এবং শক্তিশালী রূপে ফিরে আসব, এটা সময়ের ব্যাপার মাত্র।

জানুয়ারিতে হোয়াইট হাউজে ফিরে আসার পর থেকে ট্রাম্পের অভিবাসন ও অপরাধের ওপর কঠোর নীতির কেন্দ্রবিন্দুতে ন্যাশনাল গার্ড সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে।

৭৯ বছর বয়সী এই বিলিয়নেয়ার এবং প্রাক্তন রিয়েলিটি তারকা রাজধানী ওয়াশিংটন এবং টেনেসির মেমফিসে ন্যাশনাল গার্ড সৈন্য পাঠিয়েছেন এবং তাদের সান ফ্রান্সিসকোতে পাঠানোর হুমকি দিয়েছিলেন।

কিন্তু আদালতের রায় ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে যাওয়ায় সাম্প্রতিক সপ্তাহে শিকাগো, লস অ্যাঞ্জেলেস এবং পোর্টল্যান্ড থেকে কিছু সৈন্য প্রত্যাহার শুরু করেছে ট্রাম্প প্রশাসন।

