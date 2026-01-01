সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১ জানুয়ারি ২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১ জানুয়ারি ২০২৬
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
সৌদি আরবে একবছরে রেকর্ডসংখ্যক মৃত্যুদণ্ড কার্যকর
সৌদি আরবের ইতিহাসে একবছরে সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে। ২০২৫ সালে মোট ৩৫৬ জন বন্দির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে দেশটি। এই সংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ দেশটির ‘মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’ নীতি গ্রহণ।
ইরানে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর সংঘর্ষ, নিহত ২
ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর সংঘর্ষে বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) দুইজন নিহত হয়েছেন। ফার্স নিউজের বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যম এএফপি এ তথ্য জানিয়েছে। জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির প্রতিবাদে শুরু হওয়া বিক্ষোভের পর এটাই প্রথম হতাহতের ঘটনা।
৩৭ মানবাধিকার সংগঠন বন্ধে ইসরায়েলের হুমকি, ইইউ-জাতিসংঘের উদ্বেগ
যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় কার্যক্রম পরিচালনা করা ৩৭টি মানবাধিকার সংস্থার বিষয়ে কঠোর হচ্ছে দখলদার ইসরায়েল। এসব সংস্থার প্যালেস্টাইন কর্মচারীদের বিস্তারিত তথ্য প্রদান করতে বাধ্য করা হবে। অন্যথায় সংস্থাগুলোর কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হবে।
‘মাদকবাহী’ নৌকায় মার্কিন হামলা অব্যাহত
মার্কিন সেনাবাহিনী জানিয়েছে, মাদক বহনের অভিযোগে ফের দুটি নৌকায় হামলা চালানো হয়েছে। এ হামলায় নৌকাগুলোর ভেতরে থাকা পাঁচজন নিহত হয়েছেন।
জন্মহার বাড়াতে কনডমের ওপর কর, শিশুসেবায় ছাড়
চীন সরকার জন্মহার বাড়ানোর লক্ষ্যে নতুন করনীতি গ্রহণ করেছে। আগামী ১ জানুয়ারি থেকে দেশটিতে কনডমসহ সব ধরনের জন্মনিয়ন্ত্রণ পণ্যের ওপর ১৩ শতাংশ বিক্রয় কর আরোপ করা হবে। একই সঙ্গে শিশু পরিচর্যা বা চাইল্ডকেয়ার সেবাকে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
নতুন বছর উদযাপনে মেতেছে পশ্চিমবঙ্গবাসী
পুরোনো বছরকে বিদায় জানিয়ে নতুনকে স্বাগত জানাচ্ছে কলকাতাসহ গোটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। নতুন বছরের প্রথমদিন আর কোনো কাজ নয়, কেবলই ঘোরাফেরা। এর জন্য বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) সকাল থেকেই রাস্তাঘাটে বেড়েছে জনমানবের কোলাহল।
নরওয়েতে ধর্ষণ মামলায় বিচারের মুখোমুখি রাজপরিবারের সদস্য
নরওয়ের সবচেয়ে বড় নারীস্বাস্থ্য সংগঠন জানিয়েছে, রাজপরিবারের এক সদস্যের ধর্ষণ মামলার বিচার সামনে আসার প্রেক্ষাপটে ঘরোয়া সহিংসতা ও যৌন নিপীড়নের অভিযোগ জানাতে আসা নারীর সংখ্যা বেড়েছে। সংগঠনটি আশা করছে, এই মামলা সমাজের দীর্ঘদিনের ট্যাবু ভাঙতে সহায়তা করবে।
নিরাপত্তা হুমকিতে যুক্তরাজ্যের রাজপরিবার, অনুপ্রবেশকারী গ্রেফতার
যুক্তরাজ্যের রাজপরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা নিয়ে আবারও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। প্রিন্স উইলিয়াম ও কেট মিডলটনের লন্ডনের বাসভবন কেনসিংটন প্যালেসে অনধিকার প্রবেশের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ওই ব্যক্তির নাম ডেরেক ইগান।
দক্ষিণ এশিয়া নিয়ে তুরস্কের এত আগ্রহ কেন?
আধুনিক তুরস্ক এবং তার পূর্বসূরি অটোমান সাম্রাজ্যের দক্ষিণ এশিয়ায় প্রভাব বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা শতাব্দী প্রাচীন। দীর্ঘ কয়েক দশকের স্থবিরতা কাটিয়ে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই অঞ্চলে আঙ্কারার সক্রিয়তা আবারও বিশ্বরাজনীতির কেন্দ্রে চলে এসেছে।
এমএসএম/জেআইএম