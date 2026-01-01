ঐক্যের আহ্বান জামায়াত আমিরের

ঐক্যের আহ্বান জামায়াত আমিরের
সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাতে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান।
বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় সাক্ষাৎ শেষ তারেক রহমানকে জড়িয়ে ধরেন ডা. শফিকুর রহমান।
সাক্ষাৎ শেষে জামায়াত আমির বলেন, খালেদা জিয়া এ দেশের মানুষের অধিকার রক্ষায় যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তা এ দেশের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে থাকবে। আমরা পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে তার রুহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাকে জান্নাতুল ফেরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করার দোয়া করছি। শোকের এই মুহূর্তে দেশের গণতন্ত্রকামী মানুষের ঐক্যবদ্ধ থাকা প্রয়োজন।
তিনি বলেন, মরহুমা বেগম খালেদা জিয়া ঐক্যের যে পাটাতন তৈরি করে দিয়ে গেছেন আমরা যেন বাংলাদেশের স্বার্থে সেই ঐক্য সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।
