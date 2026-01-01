খালেদা জিয়া কবর থেকেও জাতিকে নেতৃত্ব দেবেন: প্রিন্স
বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেছেন, বেগম খালেদা জিয়া যে রাজনীতি, কর্মসূচি, দৃঢ়তা, মনোবল ও সাহস রেখে গেছেন, তাতে তিনি কবর থেকেও জাতিকে নেতৃত্ব দেবেন, সাহস জোগাবেন।
বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) বিকেলে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে পৌর শহরের ইমেক্স হোটেলে হালুয়াঘাট উপজেলা ও পৌর বিএনপি এবং ধোবাউড়া উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে আয়োজিত যৌথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
প্রিন্স বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়াকে হারিয়ে সমগ্র দেশবাসী শোকাভিভূত। জনগণের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে। তিনি ছিলেন জাতির অভিভাবক, বাংলাদেশপন্থি রাজনীতির পাঠশালা। অভিভাবক হারিয়ে আমাদের মাথার ওপর থেকে ছায়া সরে গেছে। তবে তিনি আরেকটি ছায়া রেখে গেছেন—তারেক রহমানের নেতৃত্ব।’
সভার শুরুতে সদ্যপ্রয়াত বিএনপি চেয়ারপারসন দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ এবং তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়।
আসন্ন জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত সভায় হালুয়াঘাট উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আসলাম মিয়া বাবুল, সদস্য সচিব আবু হাসনাত বদরুল কবীর, ধোবাউড়া উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব আনিসুর রহমান মানিক, হালুয়াঘাট পৌর বিএনপির আহ্বায়ক হানিফ মোহাম্মদ শাকের উল্লাহ, যুগ্ম আহ্বায়ক আলমগীর আলম বিপ্লব, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক আমজাদ আলীসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
কামরুজ্জামান মিন্টু/এসআর/জেআইএম