খালেদা জিয়ার মৃত্যুর খবরে যা বলছে ভারতের মিডিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:২০ এএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
খালেদা জিয়ার মৃত্যুর খবরে যা বলছে ভারতের মিডিয়া
খালেদা জিয়া/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুর খবর গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেছে ভারতের গণমাধ্যমগুলো।

এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দীর্ঘদিনের অসুস্থতার পর মারা গেছেন। তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

নভেম্বরের ২৩ তারিখে হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসে সংক্রমণ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর থেকে তিনি ৩৬ দিন ধরে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বাংলাদেশের তিনবারের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ১৯৯১ সালের জাতীয় নির্বাচনে জনগণের ভোটে ক্ষমতায় আসার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে তার রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। এরপর তিনি বাংলাদেশে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা চালু করেন, যাতে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা যায়। তিনি রাষ্ট্রপতি শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তিনি বিদেশি বিনিয়োগের ওপর থাকা বিধিনিষেধ তুলে নেন এবং প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও বিনামূল্যে চালু করেন।

খালেদা জিয়ার জন্ম ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ ভারতের জলপাইগুড়িতে (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ)। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর তার পরিবার পূর্ববঙ্গের দিনাজপুরে (বর্তমান বাংলাদেশ) চলে আসে। তার বাবা ইস্কান্দার মজুমদার ছিলেন একজন ব্যবসায়ী এবং মা তাইয়েবা মজুমদার ছিলেন গৃহিণী।

দ্য হিন্দুর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া দীর্ঘদিনের অসুস্থতার পর মারা গেছেন বলে তার দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) জানিয়েছে।

দলটি এক বিবৃতিতে বলেছে, বিএনপির চেয়ারপারসন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আজ সকাল ৬টায় ইন্তেকাল করেছেন।

দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া মঙ্গলবার ভোরে ৮০ বছর বয়সে মারা গেছেন।

খালেদা জিয়া কয়েক মাস ধরেই সংকটাপন্ন অবস্থায় ছিলেন এবং ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

এমএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।