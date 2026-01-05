কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্টকে ট্রাম্পের হুমকি, ‘পতনের দ্বারপ্রান্তে’ কিউবা

কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্টকে ট্রাম্পের হুমকি, ‘পতনের দ্বারপ্রান্তে’ কিউবা
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে আটক করার পর এবার কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রোর বিরুদ্ধে হুমকিমূলক বক্তব্য দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। একই সঙ্গে কিউবার সরকারও শিগগিরই পতনের মুখে পড়তে পারে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।
সোমবার (৫ জানুয়ারি) মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বহনকারী উড়োজাহাজ এয়ার ফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প বলেন, কলম্বিয়া ও ভেনেজুয়েলা- উভয় দেশই ‘ভীষণ অসুস্থ’। কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রোকে ‘অসুস্থ’ আখ্যা দিয়ে ট্রাম্প বলেন, পেত্রো কোকেন উৎপাদন করে তা যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি করতে পছন্দ করেন। তিনি যোগ করেন, পেতো আর বেশি দিন এটা করতে পারবে না। আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি।’
কলম্বিয়াতেও যুক্তরাষ্ট্র সামরিক হামলার পরিকল্পনা করছে কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, আমার কাছে তো কথাটা ভালোই শোনাচ্ছে।
ট্রাম্পের এই বক্তব্যের পর তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো। তিনি ট্রাম্পকে ‘অপমানজনক মন্তব্য’ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর প্রতি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দেন। তা না হলে এসব দেশকে ‘দাসের মতো আচরণের’ শিকার হতে হবে বলেও সতর্ক করেন তিনি।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া একাধিক দীর্ঘ পোস্টে পেত্রো বলেন, ইতিহাসে যুক্তরাষ্ট্রই প্রথম দেশ, যে দক্ষিণ আমেরিকার কোনো রাজধানীতে বোমা হামলা চালিয়েছে। তবে তিনি উল্লেখ করেন, প্রতিশোধ কোনো সমাধান নয়।
এদিকে ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে যুক্তরাষ্ট্রের অভিযানে বহু কিউবান নিহত হয়েছে বলে উল্লেখ করে ট্রাম্প বলেন, কিউবায় মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। তার মতে, দ্বীপ রাষ্ট্রটি এমনিতেই পতনের পথে রয়েছে।
ট্রাম্প বলেন, কিউবা পতনের দ্বারপ্রান্তে। কিউবার এখন কোনো আয় নেই। তাদের সব আয় আসতো ভেনেজুয়েলা থেকে, ভেনেজুয়েলার তেল থেকে। এখন তারা কিছুই পাচ্ছে না। কিউবা সত্যিকার অর্থেই পতনের দ্বারপ্রান্তে।
এ সময় প্রতিবেশী দেশ মেক্সিকোকেও সতর্ক করেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, মেক্সিকোকে ‘নিজেদের ঠিক করতে হবে’, কারণ দেশটির ভেতর দিয়েই যুক্তরাষ্ট্রে মাদকের ঢল নামছে। এমন পরিস্থিতিতে অদূর ভবিষ্যতে ‘যুক্তরাষ্ট্রকে কিছু একটা করতেই হবে’ বলে মন্তব্য করেন ট্রাম্প।
সূত্র: আল-জাজিরা
এসএএইচ