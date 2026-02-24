ইরানে সামরিক হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত, নিহত ৪
ইরানের মধ্যাঞ্চলে সেনাবাহিনীর একটি হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে চারজন নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) দেশটির ইসফাহান প্রদেশে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে।
ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, ইরানি সেনাবাহিনীর বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টারটি ইসফাহানের খোমেইনিশাহর শহরের একটি বাজারে আছড়ে পড়ে। এতে পাইলট, সহ–পাইলট এবং মাটিতে থাকা দুই ফল বিক্রেতা নিহত হন। প্রাথমিকভাবে কারিগরি ত্রুটিকে দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
নিষেধাজ্ঞায় থাকা ইরানে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে একাধিক বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছে। দেশটির কর্মকর্তারা প্রায়ই অভিযোগ করেন, পুরোনো বিমানবহর সচল রাখতে প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহে তারা সমস্যার মুখে পড়ছেন।
এর আগে গত বৃহস্পতিবার পশ্চিমাঞ্চলীয় হামেদান প্রদেশে রাতে প্রশিক্ষণ চলাকালে একটি যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়। দেশটির রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম জানায়, ওই ঘটনায় দুই পাইলটের একজন নিহত হন।
এদিকে ইরানের বিরুদ্ধে হামলার ঝুঁকি সম্পর্কে শীর্ষ মার্কিন কর্মকর্তার সতর্কবার্তা প্রত্যাখ্যান করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইরানের বিরুদ্ধে বড় ধরনের অভিযানের ক্ষেত্রে ঝুঁকির কথা উল্লেখ করেছেন ওই শীর্ষ মার্কিন কর্মকর্তা। কিন্তু এসব সতর্কবার্তা প্রত্যাখ্যান করে ট্রাম্প বলেছেন, ওয়াশিংটন যেকোনো যুদ্ধে তেহরানকে ‘সহজে’ পরাজিত করবে।
মার্কিন গণমাধ্যম জানিয়েছে, জয়েন্ট চীফ অব স্টাফের চেয়ারম্যান জেনারেল ড্যান কেইন ইরানের বিরুদ্ধে হামলার সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে দীর্ঘমেয়াদী সংঘাতের ঝুঁকি।
কিন্তু ট্রাম্প তার ট্রুথ সোশ্যাল নেটওয়ার্কে বলেছেন, এটি ১০০ শতাংশ ভুল। তিনি বলেন, জেনারেল কেইন আমাদের সকলের মতো, যুদ্ধ দেখতে চান না। তবে যদি সামরিক স্তরে ইরানের বিরুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তবে তার মতামত হলো এটি সহজেই জয়ী হবে।
ট্রাম্প বলেন, তিনি ইরানে না যাওয়ার কথা বলেননি, এমনকি আমি যে ভুয়া সীমিত হামলার কথা পড়ছি, সে সম্পর্কেও কিছু বলেননি, তিনি কেবল একটি জিনিস জানেন, কীভাবে জিতবেন এবং যদি তাকে তা করতে বলা হয়, তবে তিনিই দলের নেতৃত্ব দেবেন।
সূত্র: এএফপি
এমএসএম