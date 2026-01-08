যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের স্বার্থে কাজ করছে বিক্ষোভকারীরা: ইরানের প্রধান বিচারপতি
অর্থনৈতিক সংকট ও মুদ্রার অবমূল্যায়নের কারণে সম্প্রতি ইরানে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। রাজধানী তেহরান-সহ বুরুজের্দ, আরসানজান ও গিলান-এ-ঘার্বে বহু মানুষ রাস্তায় নেমেছে। তবে বিক্ষোভকারীরা যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের স্বার্থে কাজ করছে বলে মন্তব্য করেছে ইরানের প্রধান বিচারপতি গোলাম হোসেইন মোসেনি।
প্রধান বিচারপতি বলেছেন, যারা বিশৃঙ্খলা তৈরি করে বা তা সমর্থন করে তারা যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের স্বার্থে কাজ করছে। সড়কে অশান্তি বা অনিরাপত্তা সৃষ্টিকারীদের ক্ষমা করা হবে না।
জানা গেছে, বিক্ষোভ বন্ধে সরকার ক্ষুদ্র সহায়তা হিসেবে প্রতি পরিবারের জন্য মাসিক প্রায় ৭ ডলার প্রদান শুরু করেছে যা শুধু খাবারের মৌলিক সামগ্রীর মূল্যস্ফীতির বোঝা কিছুটা হ্রাস করতে পারে।
গত মাসে ইরানে বিক্ষোভের সূত্রপাত হয়। মুদ্রার অবমূল্যায়ন ও মূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ে রাজধানী তেহরানের গ্র্যান্ড বাজারের দোকানদারদের ক্ষোভ প্রকাশের পর বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। এ বিক্ষোভে এরই মধ্যে কমপক্ষে ৩৬ জন নিহত এবং দুই হাজার সাধারণ মানুষ গ্রেফতার হয়েছে বলে বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
ইরানের সেনাবাহিনীর প্রধান মেজর-জেনারেল আমীর হাতামি বলেছেন, যে কোনো আগ্রাসীর হাত কেটে দেওয়া হবে। আমাদের সামরিক যুদ্ধের প্রস্তুতি আগের তুলনায় অনেক বেশি।
এদিকে দেশটির সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি যুক্তরাষ্ট্রের হুমকির প্রেক্ষাপটে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, শত্রুর সামনে হাল ছাড়ব না।
সূত্র: আল-জাজিরা
কেএম