ইরানে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ, তেহরানসহ বহু শহর উত্তাল

প্রকাশিত: ০৮:২৭ এএম, ০৯ জানুয়ারি ২০২৬
ইরানের রাজধানী তেহরানসহ দেশটির বিভিন্ন শহরে ব্যাপক সরকারবিরোধী বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করছেন। এটিকে সাম্প্রতিক বছরগুলোর মধ্যে সরকারবিরোধীদের সবচেয়ে বড় আন্দোলন বলে মনে করা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় তেহরান ও দেশটির দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর মাশহাদে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ হয়। এসব বিক্ষোভ নিরাপত্তা বাহিনী ছত্রভঙ্গ করেনি। বিবিসি পার্সিয়ানের যাচাই করা ভিডিওতে এসব দৃশ্য দেখা গেছে।

বিক্ষোভকারীরা ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির পতন দাবি করেন। পাশাপাশি তারা নির্বাসিত নেতা রেজা পাহলভির ফিরে আসার আহ্বান জানান।

মানবাধিকার সংগঠনগুলোর মতে, ইরানের মুদ্রার ভয়াবহ অবমূল্যায়নের প্রতিবাদে শুরু হওয়া এই বিক্ষোভ টানা ১২ দিন ধরে চলছে এবং দেশটির ৩১টি প্রদেশের শতাধিক শহর ও জনপদে ছড়িয়ে পড়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা এইচআরএএনএ জানিয়েছে, এ পর্যন্ত অন্তত ৩৪ জন বিক্ষোভকারী নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে পাঁচজন শিশু। এছাড়া আটজন নিরাপত্তা সদস্য নিহত হয়েছেন এবং প্রায় ২ হাজার ২৭০ জন বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্য একটি সংস্থা বলছে, নিহতের সংখ্যা অন্তত ৪৫ জন।

বিক্ষোভ চলাকালে মাশহাদ, তেহরান, ইসফাহান, তাবরিজ ও বাবলসহ বিভিন্ন শহরে সরকারবিরোধী স্লোগান দিতে দেখা গেছে। কিছু জায়গায় নজরদারি ক্যামেরা ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটেছে।

এদিকে বৃহস্পতিবার রাতের পর দেশজুড়ে ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বলে জানিয়েছে ইন্টারনেট পর্যবেক্ষণ সংস্থা নেটব্লকস।

এর আগে রেজা পাহলভি ইরানিদের রাস্তায় নেমে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, জনগণ তাদের স্বাধীনতার দাবিতে রাজপথে নেমেছে।

অন্যদিকে, ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম বিক্ষোভের মাত্রা কমিয়ে দেখানোর চেষ্টা করছে এবং কোথাও কোথাও বিক্ষোভ হয়নি বলেও দাবি করছে।

পরিস্থিতি এখনো উত্তপ্ত রয়েছে এবং শুক্রবার রাতেও নতুন করে বিক্ষোভের ডাক দেওয়া হয়েছে।

সূত্র: বিবিসি

