ইরানে কাসেম সোলাইমানির ভাস্কর্য ভেঙে ফেললো বিক্ষোভকারীরা
ইরানের ফার্স প্রদেশে ইসলামিক বিপ্লবী গার্ডের কুদস ফোর্সের সাবেক প্রধান কাসেম সোলাইমানির ভাস্কর্য ভেঙে ফেলেছেন বিক্ষোভকারীরা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, চলমান বিক্ষোভের ১১তম দিন বুধবারে (৭ জানুয়ারি) ফার্স প্রদেশে বিক্ষোভকারীরা সোলাইমানির ভাস্কর্য গুড়িয়ে দিচ্ছেন।
২০২০ সালে ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের এক আকস্মিক হামলায় নিহত হন কাসেম সোলাইমানি। তার হত্যাকাণ্ডের পর প্রতিশোধ হিসেবে ইরান মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত একাধিক মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছিল। ওই সময় একটি পৃথক ঘটনায় ভুলবশত ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর সদস্যরা একটি যাত্রীবাহী বিমান ভূপাতিত করে। এতে বিমানে থাকা সব যাত্রী প্রাণ হারান।
এদিকে বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) রাতে ইরানে বিক্ষোভ আরও তীব্র আকার ধারণ করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দেশজুড়ে ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় কর্তৃপক্ষ। তবে যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ থাকলেও বিক্ষোভ থামেনি। রাজধানী তেহরানে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়ে বিক্ষোভে অংশ নেন। একই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন এলাকাতেও বিপুল সংখ্যক মানুষ রাস্তায় নেমে আসেন।
বিক্ষোভের মধ্যে ইস্ফাহান শহরে সরকারি টেলিভিশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি ভবনে আগুন দেওয়ার ঘটনাও ঘটে। এসব ঘটনায় ইরানের বিভিন্ন অঞ্চলে উত্তেজনা আরও বেড়েছে বলে জানা গেছে।
সূত্র: বিবিসি
এসএএইচ