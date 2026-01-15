গুপ্তচরবৃত্তি, ব্রিটিশ কূটনীতিককে বহিষ্কার করছে রাশিয়া
রাশিয়া বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তারা এক ব্রিটিশ কূটনীতিককে বহিষ্কার করছে। ওই কূটনীতিককে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। খবর বিবিসির।
রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তারা ব্রিটেনের চার্জ ডি’অ্যাফেয়ার্সকে তলব করেছে। দূতাবাসের এক কূটনীতিক যুক্তরাজ্যের গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য বলে রুশ কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য রয়েছে। এই ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে মস্কো।
রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ওই ব্যক্তির স্বীকৃতি বাতিল করা হচ্ছে। তাকে দুই সপ্তাহের মধ্যে রুশ ফেডারেশন ত্যাগ করতে হবে।
টিটিএন