ডিপফেক কন্টেন্টের ছড়াছড়ি, এএফপি’র বরাত দেওয়া ভিডিও এক্সে শেয়ার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:১৭ পিএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
ছবি: এআই দিয়ে বানানো

ইরানে চলমান বিক্ষোভ ঘিরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে তৈরি বহু ভুয়া ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। গবেষকদের তথ্য মতে, দেশটিতে ইন্টারনেট সেবা বন্ধ ও তথ্যপ্রবাহ সীমিত থাকায় সেই শূন্যতা পূরণ করতে বাস্তবসম্মত ডিপফেক ভিডিও ছড়াচ্ছেন সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারীরা।

এর মধ্যে একটি ভিডিও ইলন মাস্কের মালিকানাধীন সামাজিক মাধ্যম এক্সে শেয়ার করা হয়েছে। ভিডিওটি বার্তা সংস্থা এএফপির বরাতে প্রকাশিত হয়েছে। এআই দিয়ে তৈরি এ ভিডিওটিতে নারী বিক্ষোভকারীদের ইরানের আধাসামরিক বাহিনী বাসিজের একটি যানবাহন ভাঙচুর করতে দেখা যায়। 

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ভুয়া তথ্য পর্যবেক্ষণ সংস্থা নিউজগার্ড জানিয়েছে, তারা ইরানের বিক্ষোভ দেখানো এমন অন্তত সাতটি এআই-নির্মিত ভিডিও শনাক্ত করেছে যেগুলো সরকারপন্থী ও সরকারবিরোধী—উভয় পক্ষই তৈরি করেছে। এসব ভিডিও অনলাইন প্ল্যাটফর্মে মোট প্রায় ৩৫ লাখ বার দেখা হয়েছে।

নিউজগার্ডের তথ্য অনুযায়ী, সরকারবিরোধী ব্যবহারকারীদের শেয়ার করা একটি পোস্টে থাকা ওই এআই ভিডিওটি প্রায় ৭ লাখ ২০ হাজার বার দেখা হয়েছে।

এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত কিছু সরকারবিরোধী এক্স ও টিকটক ব্যবহারকারী এমন এআই ভিডিও পোস্ট করেছে যেখানে ইরানি বিক্ষোভকারীদের প্রতীকীভাবে স্থানীয় রাস্তার নাম সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নামে পরিবর্তন করতে দেখা যায়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বড় ধরনের সংবাদঘটনার সময় সামাজিক মাধ্যমে এ ধরনের কল্পিত ভিজ্যুয়াল কনটেন্ট দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে যা অনেক সময় বাস্তব ও প্রামাণিক ছবি ও ভিডিওকে আড়াল করে দিচ্ছে।

সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান

