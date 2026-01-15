ইরানের ওপর আরও নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুমকি দিলো জি-৭
ইরানে চলমান বিক্ষোভ ঘিরে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জি–৭ ভুক্ত দেশগুলো। কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের এক যৌথ বিবৃতিতে এমন তথ্য জানানো হয়েছে।
জি-৭ এর শীর্ষ পররাষ্ট্রনীতি প্রধান বলেছেন, ইরানের জনগণের বিরুদ্ধে দেশটির কর্তৃপক্ষের নৃশংস দমন–পীড়ন আরও তীব্র হওয়ার ঘটনাকে তারা দৃঢ়ভাবে বিরোধিতা করেন।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) ইউরোপীয় ইউনিয়নের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ওই বিবৃতিতে বলা হয়, বিক্ষোভ ঘিরে ঘটে যাওয়া ঘটনাপ্রবাহে জি–৭ সদস্যরা চরমভাবে উদ্বিগ্ন। বিশেষ করে প্রচুর মানুষের হতাহত হওয়ার খবরে তারা গভীরভাবে শঙ্কিত বলে উল্লেখ করা হয়।
বিবৃতিতে, বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে ইরানি নিরাপত্তা বাহিনীর ইচ্ছাকৃতভাবে সহিংসতা ব্যবহারের তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে।
জি–৭ দেশগুলো সতর্ক করে বলেছে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করে যদি ইরান সরকার বিক্ষোভ ও ভিন্নমত দমন অব্যাহত রাখে তাহলে তারা দেশটির বিরুদ্ধে অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞামূলক ব্যবস্থা আরোপ করতে প্রস্তুত রয়েছে।
উল্লেখ্য, তীব্র মুদ্রাস্ফীতির কারণে বর্তমানে ইরানে যে বিক্ষোভ চলছে তা শুরু হয়েছে গত ২৮ ডিসেম্বর। সম্প্রতি ইরানের জাতীয় মুদ্রা রিয়ালের রেকর্ড অবমূল্যায়ন ও নিত্যপণ্যের দাম বেড়ে যাওয়া দেশটির গ্রান্ড বাজার এলাকার ব্যবসায়ীরা প্রথমে বিক্ষোভ শুরু করে, যা পরে সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়। বর্তমানে ডলার–রিয়াল বিনিময় হার ১ ডলারে ১ লাখ ৪৫ হাজার রিয়ালে পৌঁছেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান
কেএম