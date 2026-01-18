পাঁচ বছরের মধ্যে প্রত্যেকের এআই সঙ্গী থাকবে
কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) ভবিষ্যৎ নিয়ে চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করেছেন মাইক্রোসফটের এআই-এর সিইও মুস্তাফা সুলেমান। তিনি বলেছেন, ভবিষ্যতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এখনকার উৎপাদনশীলতা ও রোবটিক্সের সীমা পেরিয়ে ব্যক্তিগত সঙ্গীর ভূমিকা নিতে পারে।
ডেভেলপার হাইডার এক্স-এ শেয়ার করা এক ভিডিও ক্লিপে জানিয়েছেন, সুলেমান মনে করেন, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে প্রত্যেকের কাছে এমন একটি এআই সঙ্গী থাকবে যা তাদের ব্যক্তিগত জীবনকে গভীরভাবে বুঝতে পারে।
সুলেমান বলেন, এসব এআই সঙ্গীরা আপনাকে এতটা ব্যক্তিগতভাবে জানবে যে তারা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আপনার সঙ্গে থাকবে। এ ধরনের সিস্টেম শুধু সরঞ্জাম নয় বরং সহায়ক বা বন্ধু হিসেবে কাজ করবে। এটি ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত প্রেক্ষাপট, পছন্দ এবং উদ্দেশ্য বুঝে দৈনন্দিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সাহায্য করবে।
Microsoft AI CEO, Mustafa Suleyman:— Haider. (@slow_developer) January 15, 2026
"in five years, everyone will have an AI companion that knows them deeply
what they see, hear, prefer, and feel"
It won't just assist
It will live life alongside you, an ever-present friend helping you navigate life's biggest challenges pic.twitter.com/OCXKa81NgR
অনলাইন ব্যবহারকারীদের মধ্যে এই মন্তব্যের প্রতি মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। কেউ উৎসাহ প্রকাশ করেছেন আবার কেও এই প্রযুক্তির সময়সীমা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।
মাইক্রোসফটের আগে তিনি রেইড হফম্যান এবং কারেন সিমোনিয়ানের সঙ্গে ইনফ্লেকশন এআই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । সেখানে তৈরি পাই নামের চ্যাটবটটি ভাষ্য ও সংবেদনশীলতা-ভিত্তিক, যা মূলত মানসিক সমর্থন প্রদান করত। পাই-এর প্রায় এক মিলিয়ন সক্রিয় ব্যবহারকারী ছিল। তবে সংগঠনটি ২০২৪ সালে মাইক্রোসফটে যোগ দেয়।
মাইক্রোসফট এআই-তে সুলেমান এখনও হিউম্যানিস্ট সুপারইন্টেলিজেন্স নীতির পক্ষে কাজ করছেন। এর মধ্যে রয়েছে এআই-র নিরাপদ ব্যবস্থাপনা, মানবমুখী মানদণ্ডে সামঞ্জস্য এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।
বিশেষজ্ঞদের মতে, এই দৃষ্টিভঙ্গি নির্দেশ করে ভবিষ্যতে এআই কেবল সাধারণ সরঞ্জাম নয়, বরং মানুষের জীবনের সহজ সহযোগী ও সঙ্গী হিসেবে বিবর্তিত হতে পারে।
সূত্র: দ্য নিউজ ইন্টারন্যাশনাল
