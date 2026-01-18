গ্রিনল্যান্ড দখল প্রসঙ্গে ট্রাম্প বললেন বিশ্ব শান্তি ঝুঁকিতে
গ্রিনল্যান্ডের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার দাবিতে ইউরোপীয় মিত্রদের ওপর চাপ বাড়াচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি হুমকি দিয়েছেন, গ্রিনল্যান্ডের সম্পূর্ণ ও নিঃশর্ত ক্রয় নিয়ে চুক্তি না হলে আটটি দেশের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা হবে।
যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি ও ডেনমার্কসহ একাধিক দেশের ওপর আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। জুন মাসে তা বেড়ে ২৫ শতাংশে উন্নীত হতে পারে, যদি এসব দেশ ট্রাম্পের দাবিতে সায় না দেয়।
ট্রাম্প বলেন, বিশ্ব শান্তি ঝুঁকির মুখে, কারণ চীন ও রাশিয়া গ্রিনল্যান্ড চায়। তার দাবি, একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রই এই পরিস্থিতি সামাল দিতে পারে।
তিনি আরও বলেন, গ্রিনল্যান্ডের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন, যাতে নতুন গোল্ডেন ডোম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সর্বোচ্চ সক্ষমতা ও দক্ষতায় কাজ করতে পারে।
এই পরিস্থিতিতে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার বিরলভাবে ট্রাম্পের বক্তব্যের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, গ্রিনল্যান্ডের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার অধিকার একমাত্র গ্রিনল্যান্ড ও ডেনমার্কের জনগণের।
এদিকে ট্রাম্প যখন নতুন করে তার দাবি জানাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় গ্রিনল্যান্ডের রাজধানী নুক শহরে বহু মানুষ বিক্ষোভে নামেন। তারা ব্যানার হাতে মিছিল করেন, যেখানে লেখা ছিল— গ্রিনল্যান্ড গ্রিনল্যান্ডবাসীর জন্য।
ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাক্রোঁ বলেন, ‘এই প্রেক্ষাপটে শুল্কের হুমকি সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। কোনো ধরনের ভয়ভীতি আমাদের টলাতে পারবে না।
সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী উলফ ক্রিস্টারসন বলেন, ‘আমরা ব্ল্যাকমেইলের কাছে মাথা নত করবো না। তিনি জানান, সুইডেন এরই মধ্যে ইইউ দেশগুলো, নরওয়ে ও যুক্তরাজ্যের সঙ্গে যৌথ প্রতিক্রিয়া নির্ধারণে আলোচনা শুরু করেছে।
সূত্র: বিবিসি
এমএসএম