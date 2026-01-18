গাজা ‘বোর্ড অব পিস’-এ যোগ দিতে ট্রাম্পের আমন্ত্রণ পেলো পাকিস্তান
গাজা বিষয়ক ‘বোর্ড অব পিস’- এ যোগ দিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমন্ত্রণ পেলো পাকিস্তান। এরই মধ্যে আমন্ত্রণটি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) বিষয়টি এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছেন পাকিস্তানি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র তাহির আন্দ্রাবি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এই তথ্য জানান।
তাহির আন্দ্রাবি বলেন, জাতিসংঘের প্রস্তাবনা অনুযায়ী ফিলিস্তিন ইস্যুর টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে গাজায় শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার সঙ্গে পাকিস্তান যুক্ত থাকবে।
সূত্র: রেডিও ফ্রি পাকিস্তান
