ইউক্রেনে ভয়াবহ জ্বালানি সংকট, সুযোগ থাকলে রাজধানী ছাড়ার পরামর্শ

ইউক্রেনে ভয়াবহ জ্বালানি সংকট, সুযোগ থাকলে রাজধানী ছাড়ার পরামর্শ
তীব্র শীতের মধ্যেই ভয়াবহ জ্বালানি সংকটে পড়েছে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ। এ অবস্থায় যাদের বিকল্প আবাসনের সুযোগ রয়েছে, তাদের সাময়িকভাবে শহর ছাড়ার আহ্বান জানিয়েছেন মেয়র ভিতালি ক্লিচকো।
ক্লিচকো জানান, শহরের ইতিহাসে এই প্রথম এত তীব্র শীতের মধ্যে কিয়েভের বড় একটি অংশ বিদ্যুৎ ও গরমের সুবিধা ছাড়া রয়েছে।
জানা গেছে, রাশিয়ার ব্যাপক ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার কারণে কিয়েভে দীর্ঘ সময়ের বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা দিয়েছে। তীব্র শীতের মধ্যে এমন বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে ঘর গরমের ব্যবস্থা বন্ধ থাকছে। এমন পরিস্থিতিতে রাজধানী কার্যত সংকটে পড়েছে বলে জানান কিয়েভের মেয়র ক্লিচকো।
ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ক্লিচকো বলেন, রাশিয়ার ধারাবাহিক হামলায় ইউক্রেনের জ্বালানি অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। অনেক পরিবার দিনে প্রায় ২০ ঘণ্টা বিদ্যুৎবিহীন থাকছে ও প্রায় ৬ হাজার অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে তাপ ব্যবস্থা বন্ধ রয়েছে।
এদিকে, মেয়রের শহর ছাড়ার আহ্বানের সমালোচনা করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সমালোচকদের মতে, অনেক বাসিন্দার যাওয়ার মতো কোনো জায়গা নেই ও এই আহ্বান মূলত কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থাপনার প্রমাণ।
সূত্র: রয়টার্স
এসএএইচ