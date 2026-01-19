পশ্চিমবঙ্গে ফ্ল্যাট থেকে সংগীতশিল্পীর মরদেহ উদ্ধার
পশ্চিমবঙ্গে ফ্ল্যাট থেকে একজন সংগীতশিল্পীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পর্ণশ্রী আবাসন থেকে উদ্ধার সঙ্গীতশিল্পীর নাম অনিতা ঘোষ (৬৫)। সোমবার (১৯ জানুয়ারি) কলকাতার বেহালায় পর্ণশ্রী আবাসনে নিজের ফ্ল্যাট থেকে তার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ।
অনিতা ঘোষের দেহে একাধিক আঘাতে চিহ্ন ছিল। তাকে কোনো ধারাল অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে দাবি স্বজনদের।
জানা যায়, অনিতার স্বামী অরূপ ঘোষ (৭২) ডিমেনশিয়া রোগে আক্রান্ত। তাদের দেখভাল করার জন্য দু’জন আয়া ও একজন বাবুর্চি ছিলেন।
সোমবার সকালে ওই তিন পরিচারিকার মধ্যে একজন আবাসনে আসেন। তিনিই প্রথম দেখেন, অনিতার রক্তাক্ত দেহ খাটের পাশে মেঝেতে পড়ে রয়েছে।
এ দৃশ্য দেখে পরিচারিকা চিৎকার করতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। কলকাতার মহেতলায় থাকেন অনিতার ছেলে। পরিচারিকাই তাকে ফোন করে এই ঘটনার কথা জানান।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, স্বামী-স্ত্রী দুজনে বেচারাম চ্যাটার্জি স্ট্রিটের প্রিয়দর্শিনী অ্যাপার্টমেন্টের বি ব্লকে থাকতেন। অনিতা ঘোষের রক্তাক্ত দেহ সেখান থেকেই উদ্ধার হয়। অনিতা একজন সংগীতশিল্পী ছিলেন এবং তার স্বামী দূরদর্শন ও অল ইন্ডিয়া রেডিওতে চাকরি করতেন।
খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পর্ণশ্রীর থানার পুলিশ। অনিতা ঘোষের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।
জিজ্ঞাসাবদের জন্য পুলিশ বাবুর্চি ও আয়াদের আটক করেছে । পুরো ঘটনা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
ডিডি/কেএএ/