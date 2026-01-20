‘বোর্ড অব পিস’-এ যোগ দিতে পুতিনকে আমন্ত্রণ ট্রাম্পের
দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর জাতিগত নিধন ও ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের শিকার ফিলিস্তিনে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ‘বোর্ড অব পিস’ গঠন করেছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যুক্তরাষ্ট্র-নেতৃত্বাধীন এ বোর্ডে যোগ দিতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, ‘হ্যাঁ, তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।’
এর আগে একই দিন রুশ সরকারের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ জানিয়েছেন, কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে পুতিন এ আমন্ত্রণ পেয়েছেন।
রুশ মুখপাত্র পেসকভ বলেন, “হ্যাঁ, সত্যিই প্রেসিডেন্ট পুতিন কূটনৈতিক মাধ্যমে ‘কাউন্সিল অব পিস’-এ যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছেন। বর্তমানে আমরা এই প্রস্তাবের সব দিক পর্যালোচনা করছি এবং বিভিন্ন বিষয় স্পষ্ট করতে মার্কিন পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের আশা করছি।”
গত শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) এক বিবৃতিতে হোয়াইট হাউজের পক্ষ থেকে ‘বোর্ড অব পিস’ গঠনের ঘোষণা দেওয়া হয়। এতে বলা হয়, এই বোর্ডটি ইসরায়েলের গাজা যুদ্ধ স্থায়ীভাবে বন্ধ করা এবং উপত্যকাটি পুনর্গঠনের লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ঘোষিত ২০ শান্তি দফা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করা হয়, বোর্ড অব পিস গাজাকে সংঘাত থেকে শান্তি ও উন্নয়নের পথে কৌশলগত তদারকি, আন্তর্জাতিক সম্পদ সংগ্রহ এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করবে।
এছাড়া গাজা যুদ্ধ অবসানের জন্য ট্রাম্পের সমন্বিত শান্তি পরিকল্পনার দ্বিতীয় ধাপ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র ন্যাশনাল কমিটি ফর দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব গাজা (এনসিএজি) গঠন করেছে। এর পাশাপাশি একটি প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী বোর্ড এবং এনসিএজিকে সহায়তার জন্য আলাদা একটি গাজা এক্সিকিউটিভ বোর্ডও গঠন করা হয়েছে।
সূত্র: আনাদোলু এজেন্সি
কেএম