ফ্রান্সের ওপর ২০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি ট্রাম্পের
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফ্রান্সের ওপর ২০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন। ফ্রান্স প্রস্তাবিত গাজাবিষয়ক বোর্ড অব পিস-এ যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে পারে এমন ইঙ্গিতের পরই এই হুমকি দেন ট্রাম্প। প্রস্তাবিত এই বোর্ডে যোগ না দিলে ফরাসি ওয়াইন ও শ্যাম্পেনের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা হবে বলে জানান ট্রাম্প।
ট্রুথ সোশালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর পাঠানো একটি ব্যক্তিগত বার্তাও প্রকাশ করেন। ওই বার্তায় ম্যাক্রোঁ বলেন, ইরান ও সিরিয়া ইস্যুতে দু’জনের মধ্যে ঐকমত্য থাকলেও গ্রিনল্যান্ড নিয়ে ট্রাম্পের অবস্থান তিনি বুঝতে পারছেন না।
ফ্রান্সের উদ্দেশে ট্রাম্প বলেন, আমি তার ওয়াইন আর শ্যাম্পেনের ওপর ২০০ শতাংশ শুল্ক বসাবো। তখন সে যোগ দেবে। তবে যোগ না দিলেও সমস্যা নেই। এখানে তিনি ফরাসি প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁকে ইঙ্গিত করে কথা বলেন।
মূলত গাজা পুনর্গঠন তদারকির জন্য ‘বোর্ড অব পিস’ গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন ট্রাম্প। তবে বোর্ডের সনদে গাজার মধ্যেই এর কার্যক্রম সীমাবদ্ধ থাকবে—এমন কোনো স্পষ্ট উল্লেখ নেই।
এর আগে বার্তা সংস্থা এএফপি জানায়, ফ্রান্স ট্রাম্পের ‘বোর্ড অব পিস’-এ যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণে ইতিবাচক সাড়া দেওয়ার ইচ্ছা রাখে না। ফরাসি প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানায়, বোর্ডটির কাঠামো কেবল গাজার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, যা প্যারিসের উদ্বেগের কারণ।
এই ঘটনার পটভূমিতে ফ্রান্স যুক্তরাষ্ট্রকে ব্যঙ্গ করে মন্তব্যও করে। ইউরোপ ও পররাষ্ট্রবিষয়ক ফরাসি মন্ত্রণালয়ের অফিসিয়াল এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্টে মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্টের বক্তব্যকে কটাক্ষ করা হয়। বেসেন্ট গ্রিনল্যান্ড নিয়ে ট্রাম্পের আগ্রহের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ভবিষ্যতে রাশিয়ার সম্ভাব্য হুমকির কথা বলেছিলেন।
ফরাসি মন্ত্রণালয়ের পোস্টে বলা হয়, যদি কখনো আগুন লাগে, তখন দমকল বাহিনী আসবে—তাই বলে আগেই ঘর পুড়িয়ে দেওয়া কি যুক্তিযুক্ত? একই ধরনের ব্যঙ্গাত্মক তুলনা টেনে তারা আরও লিখে, যদি কখনো হাঙর আক্রমণ করে, তাহলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে—তাই বলে এখনই লাইফগার্ডকে খেয়ে ফেলা উচিত নয়।
স্কট বেসেন্ট এর আগে বলেন, ভবিষ্যতে আর্কটিক অঞ্চলে রাশিয়ার হুমকি বাস্তব হতে পারে এবং সেই কারণেই গ্রিনল্যান্ড নিয়ে ট্রাম্প গুরুত্ব দিচ্ছেন। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে আর্কটিক নিয়ে লড়াই বাস্তব। আমরা ন্যাটোর নিরাপত্তা নিশ্চয়তা বজায় রাখবো। যদি রাশিয়া বা অন্য কোনো পক্ষ গ্রিনল্যান্ডে হামলা চালায়, তাহলে আমরা তাতে জড়িয়ে পড়বো।
ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র এএফপিকে জানায়, ফরাসি ওয়াইন ও শ্যাম্পেনের ওপর ২০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি অগ্রহণযোগ্য এবং অকার্যকর।
সূত্রটি জানায়, আমাদের পররাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করার জন্য শুল্কের হুমকি দেওয়া সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য এবং তা কোনোভাবেই কার্যকর হবে না।
সূত্র: ইউরো নিউজ
এমএসএম