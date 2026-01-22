ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনার জন্য সুইজারল্যান্ডে জেলেনস্কি
ইউক্রেন শান্তি আলোচনায় অনেক অগ্রগতি হয়েছে এবং আলোচনাগুলো এখন মাত্র একটি শেষ ইস্যুতে এসে দাঁড়িয়েছে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ। এদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি সুইজারল্যান্ডে পৌঁছেছেন, সেখানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন।
এর আগে চলতি সপ্তাহে জেলেনস্কি বলেছিলেন, তিনি দাভোসে অনুষ্ঠিত বার্ষিক ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে অংশ নেবেন না এবং ইউক্রেনের জ্বালানি সংকটে মনোযোগ দিতে কিয়েভেই থাকবেন। রাশিয়ার বিমান হামলায় বিদ্যুৎ অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় রাজধানী কিয়েভসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে।
জেলেনস্কি আরও জানিয়েছিলেন, তিনি কেবল তখনই দাভোসে যাবেন, যদি ট্রাম্পের সঙ্গে প্রায় চার বছর ধরে চলা যুদ্ধের সমাধান বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরের সুযোগ থাকে—যার মধ্যে ইউক্রেনের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চয়তা এবং যুদ্ধ-পরবর্তী পুনর্গঠন তহবিল অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
তবে বুধবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ঘোষণা দেন, তিনি দাভোসে ইউক্রেনীয় নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। জেলেনস্কির মুখপাত্র এক বিবৃতিতে জানান, স্থানীয় সময় দুপুর ১টায় ট্রাম্পের সঙ্গে জেলেনস্কির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এরপর দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে (গ্রিনিচ মান সময় ১টা ৩০ মিনিট) তিনি একটি ভাষণ দেবেন।
স্টিভ উইটকফ সাম্প্রতিক দিনগুলোতে দাভোসে ইউক্রেনীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এর আগে ফ্লোরিডায়ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।
তাছাড়া বৃহস্পতিবারই মার্কিন প্রতিনিধিদের মস্কো যাওয়ার কথা রয়েছে। সেখানে তারা ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান নিয়ে সম্ভাব্য পরিকল্পনা বিষয়ে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে আলোচনা করবেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এটি ইউরোপের সবচেয়ে প্রাণঘাতী সংঘাত।
ক্রেমলিন জানিয়েছে, মস্কো সময় সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে পুতিনের সঙ্গে উইটকফ ও কুশনারের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম