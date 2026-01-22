  2. আন্তর্জাতিক

গাড়ি খাদে পড়ে জম্মু ও কাশ্মীরে ১০ ভারতীয় সেনা নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৫১ পিএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাবাহিনী। ছবি: এএফপি (ফাইল)

জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায় একটি সেনা গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে গেলে ১০ জন নিহত এবং আরও ১০ জন আহত হন।

কর্মকর্তারা জানান, বুলেটপ্রুফ সেনা যানটি একটি অভিযানের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। গাড়িটি ভাদেরওয়াহ-চাম্বা আন্তঃরাজ্য সড়কের খান্নি টপ এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায়।

জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা এক্স (সাবেক টুইটার)-এ এক পোস্টে বলেন, ডোডায় সড়ক দুর্ঘটনায় আমাদের ১০ জন সাহসী ভারতীয় সেনা সদস্যের প্রাণহানিতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। আমাদের বীর সেনাদের অসাধারণ সেবা ও সর্বোচ্চ ত্যাগ আমরা সবসময় স্মরণ করবো। শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর প্রতি আমার গভীর সমবেদনা।

তিনি আরও বলেন, এই গভীর শোকের মুহূর্তে পুরো দেশ শোকাহত পরিবারগুলোর পাশে রয়েছে। আহত ১০ জন সেনাকে হেলিকপ্টারে করে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

লেফটেন্যান্ট গভর্নর জানান, আহতদের সর্বোত্তম চিকিৎসা নিশ্চিত করতে তিনি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

সেনাবাহিনীর হোয়াইট নাইট কোরও হতাহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

কোরের পক্ষ থেকে এক্সে দেওয়া এক পোস্টে বলা হয়, ডোডা অঞ্চলে খারাপ আবহাওয়ার মধ্যে দুর্গম এলাকায় চলাচলের সময় একটি সেনা গাড়ি অভিযানে অংশ নিতে যাওয়া সেনাদের বহন করছিল। এ সময় গাড়িটি সড়ক থেকে পিছলে পড়ে যায়। এতে একাধিক হতাহতের ঘটনা ঘটেছে, যার মধ্যে প্রাণহানিও রয়েছে। আহতদের চিকিৎসার জন্য সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

এ ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডায় সড়ক দুর্ঘটনায় আমি গভীরভাবে ব্যথিত। এই মর্মান্তিক ঘটনায় যেসব বীর সেনাকে আমরা হারিয়েছি, তাদের পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা। আহত জওয়ানদের সর্বোচ্চ মানের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি, সব সেনা সদস্য যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন।

সূত্র: এনডিটিভি

এমএসএম

