যে কোনো আগ্রাসনের জবাব হবে ধ্বংসাত্মক: ইরানের শীর্ষ কমান্ডার
ইরানের ভূখণ্ডের বিরুদ্ধে যে কোনো ধরনের আগ্রাসনের জবাব হবে দ্রুত, নিখুঁত ও ধ্বংসাত্মক। ইরানের খাতাম আল-আনবিয়া কেন্দ্রীয় সদর দপ্তরের কমান্ডার এমন মন্তব্য করেছেন।
মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাম্প্রতিক হামলার হুমকির প্রতিক্রিয়ায় মেজর জেনারেল আলি আবদোল্লাহি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র খুব ভালোভাবেই জানে—যে কোনো ভুল হিসাবের পরিণতি কী হতে পারে।
তিনি বলেন, ইরানি জাতির ভূখণ্ড, নিরাপত্তা ও স্বার্থের বিরুদ্ধে যে কোনো আগ্রাসন হলে তাৎক্ষণিকভাবে এবং প্রথম ধাপেই যুক্তরাষ্ট্রের সব স্বার্থ, ঘাঁটি ও প্রভাবকেন্দ্র ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর জন্য বৈধ, নিশ্চিত ও সহজলভ্য লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে।
তিনি আরও বলেন, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতিরক্ষা শক্তি বাস্তব, সক্রিয় এবং অটল।
তিনি জোর দিয়ে বলেন, জনগণের দৃঢ় সমর্থনে ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর শক্তি বিশ্বাস, জাতীয় দৃঢ়তা ও দেশীয় সক্ষমতা থেকে জন্ম নেওয়া—যা শুধু শত্রুর কৌশলগত হিসাব-নিকাশই ভেঙে দেয়নি বরং মাঠ পর্যায়ে বহুবার বাস্তব ও অস্বীকারযোগ্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এই জাতির শত্রুরা, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র, এর পরিণতি সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন।
মেজর জেনারেল আবদোল্লাহি আরও বলেন, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান বারবার স্পষ্টভাবে দেখিয়েছে—তারা কখনোই যুদ্ধ শুরু করেনি এবং ভবিষ্যতেও করবে না। তবে ইরানি জাতির নিরাপত্তা ও স্বার্থের বিরুদ্ধে যে কোনো আগ্রাসন, হুমকি, হামলা বা শত্রুতামূলক পদক্ষেপের জবাব তারা দ্রুত, দৃঢ় ও কঠোরভাবে দেবে।
‘হিট অ্যান্ড রান’-এর যুগ চিরতরে শেষ হয়ে গেছে—এ কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, যে কোনো আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতিক্রিয়া হবে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলি শাসনব্যবস্থা যা কল্পনাও করতে পারে না, তার চেয়েও দ্রুত, নিখুঁত ও ভয়াবহ।
সূত্র: তাসনিম নিউজ এজেন্সি
