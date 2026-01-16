ট্রাম্পকে শান্তি পুরস্কারের মেডেল তুলে দিলেন মাচাদো
হোয়াইট হাউজে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের মেডেল তুলে দিয়েছেন ভেনেজুেলার বিরোধী নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদো। মাচাদো ২০২৫ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার জিতেছিলেন গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার নিয়ে কাজের জন্য।
মাচাদো বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) বৈঠকে সোনার মেডালটি ট্রাম্পকে তুলে দেন।
ট্রাম্প সামাজিক মাধ্যমে বলেন, মারিয়া আমাকে নোবেল শান্তি পুরস্কার তুলে দিয়েছেন। এটা পারস্পরিক সম্মানের এক অসাধারণ ইঙ্গিত।
তবে নরওয়েজিয়ান নোবেল ইনস্টিটিউট আগেই জানিয়েছে যে নোবেল শান্তি পুরস্কার ট্রান্সফার, শেয়ার বা বাতিল করা যায় না—অর্থাৎ পুরস্কারের আসল মর্যাদা মাচাদোরই রয়ে যায়।
বৈঠকের পর মাচাদো ক্যাপিটল ভবনের বাইরে সাংবাদিকদের বলেছেন, ট্রাম্পের প্রতি ভেনেজুয়েলার জনগণের বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতা থেকেই তিনি এই বিপুল সম্মানসূচক উপহার দিয়েছেন।
এই ঘটনা দুইদেশের রাজনৈতিক সম্পর্ক ও ভেনেজুয়েলার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেখানে ট্রাম্পের ভূমিকাকে মাচাদো নিজ দেশবাসীর স্বাধীনতার প্রতি সহায়তা হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম