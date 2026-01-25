ভয়াবহ তুষারঝড়ের কবলে যুক্তরাষ্ট্র, ১৩ হাজার ফ্লাইট বাতিল

ভয়াবহ তুষারঝড়ের কবলে যুক্তরাষ্ট্র, ১৩ হাজার ফ্লাইট বাতিল
ভয়াবহ তুষারঝড়ের কবলে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এর প্রভাবে দেশটিতে এরই মধ্যে ১৩ হাজারের বেশি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। নিউ মেক্সিকো থেকে নিউ ইংল্যান্ড পর্যন্ত প্রায় ১৪ কোটি মানুষ শীতকালীন ঝড়ের সতর্কতার আওতায় রয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস জানিয়েছে, শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত দক্ষিণ রকি পর্বতমালা থেকে নিউ ইংল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় ভারী তুষারপাত, শিলাবৃষ্টি ও বরফবৃষ্টি হতে পারে। একই সঙ্গে টানা কয়েক দিন তীব্র শৈত্যপ্রবাহ অব্যাহত থাকার আশঙ্কা রয়েছে।
ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিসের আবহাওয়াবিদ অ্যালিসন সান্তোরেলি বলেন, তুষার ও বরফ খুব ধীরে গলবে, দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরা কঠিন হবে। এতে উদ্ধার ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে।
ঝড়ের প্রভাবে অন্তত এক ডজন অঙ্গরাজ্যে জরুরি অবস্থা জারির অনুমোদন দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দেশটির ফেডারেল ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে আগাম ত্রাণসামগ্রী, জনবল এবং অনুসন্ধান ও উদ্ধার দল মোতায়েন করেছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রিস্টি নোম। তিনি জনগণকে অপ্রয়োজনে ঘরের বাইরে না যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
ঝড়ের তাণ্ডবে শনিবার পর্যন্ত প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার বাড়িঘরে বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। টেক্সাস ও লুইজিয়ানায় সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে। টেক্সাসের শেলবি কাউন্টিতে বরফে ভারী হয়ে গাছ ভেঙে বিদ্যুৎ লাইন ছিঁড়ে পড়েছে, ফলে জেলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বাসিন্দা বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েন।
বরফবৃষ্টিতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোর ক্ষয়ক্ষতি ঘূর্ণিঝড়ের সমতুল্য হতে পারে বলে সতর্ক করেছেন আবহাওয়াবিদরা।
বাতিল হাজার হাজার ফ্লাইট
ফ্লাইট ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট ফ্লাইটঅ্যাওয়ারের তথ্য অনুযায়ী, শনিবার ও রোববার মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ১৩ হাজার ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। ওকলাহোমা সিটির উইল রজার্স আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে শনিবারের সব ফ্লাইট বাতিল করা হয়। ডালাস–ফোর্ট ওয়ার্থ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরেও ৭০০র বেশি প্রস্থানকারী ফ্লাইট বাতিল হয়।
শিকাগো, আটলান্টা, ন্যাশভিল ও নর্থ ক্যারোলিনার শার্লটসহ বড় বড় বিমানবন্দরেও ফ্লাইট বিঘ্নের খবর পাওয়া গেছে। ওয়াশিংটনের রোনাল্ড রিগ্যান জাতীয় বিমানবন্দর থেকে রোববারের প্রায় সব প্রস্থানকারী ফ্লাইট আগেভাগেই বাতিল করা হয়।
দক্ষিণাঞ্চল অতিক্রম করার পর ঝড়টি উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রবেশ করবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে মার্কিন আবহাওয়া বিভাগ। ওয়াশিংটন থেকে নিউইয়র্ক ও বোস্টন পর্যন্ত এলাকায় প্রায় ৩০ থেকে ৬০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত তুষারপাত হতে পারে।
মিডওয়েস্ট অঞ্চলে বাতাসের সঙ্গে অনুভূত তাপমাত্রা নেমে এসেছে শূন্যের নিচে ৪০ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত। উইসকনসিন অঙ্গরাজ্যের রাইনল্যান্ডারে প্রায় তিন দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে।
চরম আবহাওয়ার কারণে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ন্যাশভিলে দর্শকবিহীনভাবে আয়োজন করা হয়েছে গ্র্যান্ড ওলে অপ্রির অনুষ্ঠান, বাতিল করা হয়েছে লুইজিয়ানার মার্ডি গ্রাস প্যারেড।
যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়াবিদরা বলছেন, এই শীতঝড়ের সবচেয়ে ব্যতিক্রমী দিক হলো এর ব্যাপ্তি ও পরবর্তী তীব্র শৈত্যপ্রবাহ। প্রায় দুই হাজার মাইলজুড়ে দেশটির বড় অংশ এই ঝড়ের প্রভাবে পড়েছে, যা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিরল।
