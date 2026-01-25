রসুনেই বদলে যাবে গাজরের স্বাদ, রইলো রেসিপি
সাধারণ গাজর ভাজা অনেকেই নিয়মিত খেয়ে থাকেন, কিন্তু একটু ভিন্ন স্বাদ চাইলে রসুনই হতে পারে সেই গোপন উপাদান। অল্প কয়েক কোয়া রসুনই বদলে দিতে পারে গাজরের স্বাদ। একই সঙ্গে বাড়াতে পারে পুষ্টিগুণও। ঝরঝরে ভাজা গাজরের সঙ্গে রসুনের হালকা ঝাঁঝ তৈরি করে একদম আলাদা ঘরোয়া স্বাদ, যা ভাত বা রুটির সঙ্গে দারুণ মানিয়ে যায়। সহজ উপকরণ আর কম সময়েই তৈরি করা যায় এই পদ, যা একঘেয়ে রান্নায় আনবে নতুনত্ব। রইলো রসুন দিয়ে গাজর ভেজানোর সহজ রেসিপি।
উপকরণ
- তেল বা মাখন ২ টেবিল চামচ
- রসুন কুচি ১ টেবিল চামচ
- গাজর ছোট করে কাটা ২ কাপ
- গোলমরিচের গুঁড়া আধা চা-চামচ
- লেবুর রস ১ চা-চামচ
- লবণ স্বাদমতো
যেভাবে তৈরি করবেন
প্রথমেই কড়াইয়ে তেল বা মাখন গরম করে রসুন কুচি দিয়ে অল্প আঁচে ভাজুন। রসুনের সুবাস বের হলে তাতে গাজর দিয়ে মাঝারি আঁচে ৫ মিনিট ভাজুন। এবার এতে লবণ ও গোলমরিচ যোগ করুন। গাজর ভাজা ভাজা হয়ে এলে তার ওপর লেবুর রস ছিটিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।
জেএস/